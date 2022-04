Saudská Arábia umožní miliónu pútnikov zúčastniť sa púte hadždž

Rijád 9. apríla (TASR) - Saudská Arábia v sobotu uviedla, že umožní miliónu moslimov z krajiny i mimo nej zúčastniť sa tohoročnej tzv. veľkej púte do Mekky (hadždž). TASR túto informáciu prevzala od tlačovej agentúry AFP.



Podľa agentúry ide o prudký nárast po tom, čo si obmedzenia v súvislosti s pandémiou koronavírusu vynútili dva roky drastických škrtov počtu pútnikov. Do posvätného mesta mohlo vlani vstúpiť len 60.000 plne zaočkovaných pútnikov. Predvlani sa mohlo púte zúčastniť dokonca len 10.000 veriacich, pričom tradične prídu vyše dva milióny. Návštevníci zo zahraničia mali vstup úplne zakázaný.



Ministerstvo pre záležitosti pútí hadždž a umra (malá púť do Mekky) povolilo tento rok jednému miliónu pútnikov, zahraničných i domácich, aby vykonali hadždž, uvádza sa vo vyhlásení ministerstva.



Tohtoročný hadždž bude umožnený len zaočkovaným pútnikom mladším ako 65 rokov. Veriaci prichádzajúci z krajín mimo Saudskej Arábie budú musieť predložiť negatívny výsledok PCR testu na koronavírus, vykonaného maximálne 72 hodín od vycestovania.



Takmer týždenná moslimská púť hadždž je jedným z piatich pilierov islamu a aspoň raz za život ju musí absolvovať každý moslim, ktorý je telesne i duševne zdravý a na cestu do Mekky má finančné prostriedky.