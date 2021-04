Útok z Jemenu spôsobil požiar univerzity v Saudskej Arábii

Džidda 15. apríla (TASR) - Raketový a dronový útok z územia Jemenu spôsobil v noci na štvrtok požiar univerzity v pohraničnej oblasti Saudskej Arábie. Informovala o tom agentúra AP.



Do oblasti bolo z Jemenu vypálených niekoľko balistických rakiet a dronov nesúcich bombové nálože, ktoré zachytili saudskoarabské systémy protivzdušnej obrany.



Trosky, ktoré pri tom vznikli, však dopadli do areálu univerzity v prístavnom meste Džázán, ktoré leží na juhovýchode Saudskej Arábie. V komplexe vznikol požiar, ktorý podarilo dostať pod kontrolu. Neboli pritom hlásené obete na ľudských životoch ani zranení.



Saudská Arábia obvinila z útoku jemenských povstalcov podporovaných Iránom, tzv. húsíov. Na saudskoarabské územie podľa nej vypálili štyri balistické strely a vyslali štyri drony s bombami, špeciálne určené na zásahy v civilných oblastiach. Útok bol podľa Rijádu podniknutý z oblasti mesta Saada na severe Jemenu, ktoré je baštou tamojších povstalcov.



Húsíovia sa k útoku prihlásili s tým, že do oblasti Džázánu vystrelili 11 rakiet a dronov s cieľom zasiahnuť súčasti saudskoarabskej protivzdušnej obrany, ropné zariadenia a ďalšiu kľúčovú infraštruktúru.



Jemen je v stave občianskej vojny od roku 2014, keď šiitskí húsíovia dobyli hlavné mesto Saná a rozsiahle oblasti najmä na severe krajiny. V roku 2015 sa do konfliktu zapojila medzinárodná koalícia pod vedením Saudskej Arábie, stojaca na strane medzinárodne uznanej jemenskej vlády.



Húsíov zase podporuje šiitský Irán, ktorý je v oblasti Blízkeho východu rivalom sunnitskej Saudskej Arábie. V poslednom čase jemenskí povstalci čoraz častejšie podnikajú raketové a dronové útoky na ciele v Saudskej Arábii.