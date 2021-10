Saudská Arábia uvoľnila reštrikcie pre náštevníkov mešity v Mekke

Mekka 17. októbra (TASR) - Veľká mešita v saudskoarabskej Mekke, ktorá je jednou z najposvätnejších pamiatok islamu, v nedeľu začala opäť fungovať s plnou kapacitou. Veriaci sa tak prvýkrát od začiatku pandémie ochorenia COVID-19 mohli modliť bok po boku. Informovala o tom agentúra AFP.



Pracovníci odstránili vo Veľkej mešite, postavenej okolo svätyne Kába, podlahové označenia, ktoré upozorňovali na dodržiavanie vzájomných rozstupov. Kába je veľká stavba v tvare kocky, pokrytá čiernou látkou vyšívanou zlatom, a moslimovia po celom svete sa vždy modlia smerom k nej.



"Je to v súlade s rozhodnutím zmierniť preventívne opatrenia a povoliť vstup do Veľkej mešity plnému počtu pútnikov a návštevníkov," informovala saudskoarabská tlačová agentúra SPA.



Úrady uviedli, že návštevníci musia byť plne zaočkovaní proti koronavírusu a v mešite musia naďalej používať rúška. Takisto aj Kába zostala uzatvorená.



Saudská Arábia v auguste oznámila, že opäť otvorí svoje hranice pre zahraničných zaočkovaných moslimov, ktorí chcú vykonať tzv. malú púť do Mekky (umra).



Malá aj veľká každoročná púť do Mekky (hadždž), na ktoré prichádzajú milióny pútnikov z celého sveta, predstavujú pre Saudskú Arábiou dôležitý zdroj príjmov, ktoré v bežných rokoch celkovo dosahujú až 12 miliárd dolárov.