Saudská Arábia: V Džidde sa uskutočnia rokovania o ukončení vojny

Rijád 4. augusta (TASR) - Saudská Arábia v piatok potvrdila, že od soboty sa na jej území uskutoční stretnutie vysokopostavených predstaviteľov bezpečnosti s cieľom nájsť "politické a diplomatické spôsoby" ukončenia vojny na Ukrajine. TASR správu prevzala od agentúry DPA.



Poradcovia a predstavitelia niekoľkých krajín sa stretnú v prímorskom meste Džidda, uviedla štátna saudskoarabská agentúra SPA. Podľa DPA ide o prvé oficiálne potvrdenie Saudskej Arábie, že toto stretnutie sa uskutoční.



"Hosťovanie tohto stretnutia značí pokračovanie humanitárnych iniciatív a snáh predostretých korunným princom Muhammadom bin Salmánom a jeho komunikácie s vedením Ruska a Ukrajiny od prvých dní vypuknutia krízy," uvádza SPA.



Saudskoarabská vláda dúfa, že stretnutie "prispeje k posilneniu dialógu a spolupráce", aby sa zaistilo vyriešenie vojny na Ukrajine diplomatickými a politickými spôsobmi. Riešenie by malo tiež posilniť medzinárodný mier a bezpečnosť a ušetriť svet od ďalších humanitárnych, bezpečnostných a ekonomických dôsledkov krízy na Ukrajine.



Saudská Arábia neuviedla, ktoré krajiny sa na stretnutí zúčastnia. Podľa agentúry Reuters sa očakávajú zástupcovia približne 40 krajín sveta.



V piatok potvrdila svoju účasť Čína, ktorú bude reprezentovať špeciálny vyslanec pre euroázijské záležitosti Li Chuej. Účasť Číny je dôležitá, pretože Peking udržiava blízke ekonomické i diplomatické vzťahy s Moskvou. Na prvé kolo týchto rokovaní začiatkom roka v Kodani Čína pozvanie neprijala.



Tento týždeň rôzne zdroje uviedli, že Spojené štáty by mal reprezentovať poradca prezidenta pre národnú bezpečnosť Jake Sullivan, očakávajú aj zástupcov Turecka a európskych krajín. Rusko sa na stretnutí nezúčastni, no Kremeľ uviedol, že ho bude monitorovať.