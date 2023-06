V Mekke sa začala púť hadždž

Mekka 26. júna (TASR) - Približne dva milióny moslimských pútnikov v pondelok oficiálne začali tohtoročnú púť hadždž, ktorá je jedným z piatich pilierov islamu. TASR správu prevzala z agentúry AP.



Už v sobotu začali veriaci v centre Veľkej mešity v saudskoarabskej Mekke vykonávať obrad tawáf, ktorý spočíva v obchádzaní ústrednej moslimskej svätyne Káby - veľkej kubickej stavby zahalenej do čiernej látky vyšívanej zlatom, ku ktorej sa moslimovia z celého sveta obracajú, aby sa modlili. Kába predstavuje v islame Dom Boží a jedinečnosť Boha. V pondelok tento obrad dokončujú poslední pútnici, píše AP.



Účastníci následne zamieria do údolia Miná, vzdialeného asi päť kilometrov od Veľkej mešity, a potom ich čaká hlavný obrad na hore Arafát, kde údajne prorok Mohamed predniesol svoju poslednú kázeň.



Pútnici potom vezmú do rúk kamene, ktoré budú v údolí Miná hádzať do troch stĺpov predstavujúcich Diabla. Tam sa podľa moslimskej tradície Diabol pokúšal odhovoriť proroka Ibráhíma (biblického Abraháma) od toho, aby sa poddal Božej vôli.



Tohtoročnú púť sprevádzajú horúčavy - teploty sa blížia k 45 stupňom Celzia -, preto saudskoarabské úrady zriadili početné zdravotné strediská a nasadili 32.000 zdravotníkov.



Hadždž by mal aspoň raz v živote absolvovať každý moslim, ak je na to fyzicky spôsobilý a má finančné prostriedky. Pozostáva zo série náboženských obradov, ktoré sa vykonávajú počas niekoľkých dní v posvätnom meste a jeho okolí.



Toto náboženské podujatie, ktoré patrí medzi najväčšie na svete, počas predošlých troch rokov ovplyvnili opatrenia spojené s pandémiou koronavírusu.