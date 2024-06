Saudská Arábia varuje pred nadpriemernými horúčavami počas púte hadždž

Rijád 4. júna (TASR) - Saudská Arábia v utorok upozornila pútnikov, ktorí sa zúčastnia na každoročnej islamskej púti hadždž do Mekky, že môžu počas nej očakávať priemerné teploty 44 stupňov Celzia. V minulom roku počas púte tisícky pútnikov kvôli horúčavám čelili zdravotným problémom. TASR o tom informuje podľa tlačovej agentúry AFP.



"Očakáva sa, že počas tohtoročnej púte hadždž sa priemerné teploty v Mekke a Medine zvýšia o 1,5 až dva stupne nad normál," povedal vedúci národného meteorologického centra Ajman Ghulám.



Predpoveď uvádza "relatívnu vlhkosť 25 percent, množstvo zrážok blízke nule a priemernú maximálnu teplotu 44 stupňov", povedal Ghulám. Púť hadždž sa začína 14. júna a je to jeden z piatich pilierov islamu. Aspoň raz v živote ju musia absolvovať všetci moslimovia, ktorí na to majú prostriedky.



Počas štyroch dní v Mekke a jej okolí na západe Saudskej Arábie pútnici absolvujú sériu obradov. Podľa oficiálnych údajov ich v minulom roku bolo vyše 1,8 milióna. Viac ako 2000 ľudí utrpelo tepelný šok, keďže teploty sa vyšplhali na 48 stupňov Celzia, uvádzajú úrady.



Reálny počet ľudí trpiacich úpalom, kŕčmi či vyrážkami z tepla bol pravdepodobne omnoho vyšší, keďže nie všetci vyhľadali lekársku pomoc a neboli prijatí do nemocníc.



Podľa údajov rôznych krajín, ktoré však neuvádzajú príčiny úmrtí, zomrelo najmenej 240 ľudí, pričom mnohí pochádzali z Indonézie. Saudská Arábia neposkytla štatistiku o úmrtiach.



Miestne úrady prijímajú opatrenia na zmiernenie účinkov horúčav vrátane klimatizovaných stanov a rozprašovačov vody.



Ghulám na utorkovej tlačovej konferencii povedal, že "je potrebné zabezpečiť (pútnikom) dostatočné množstvo vody na pokrytie dennej spotreby v dôsledku zvyšovania teplôt". Povedal tiež, že jedlo pre pútnikov by sa malo prepravovať v chladničkách, aby sa nepokazilo.



Organizovanie púte hadždž je pre Saudskú Arábiu finančným prínosom a zároveň zdrojom legitimity saudskoarabského panovníka, ktorý má titul "kustód dvoch svätých mešít" - v Mekke a Medine.