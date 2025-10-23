< sekcia Zahraničie
Saudská Arábia vymenovala nového veľkého muftího kráľovstva
Podľa štátnej saudskoarabskej tlačovej agentúry kráľ Salmán rozhodol na základe odporúčania svojho syna, korunného princa Muhammada bin Salmána.
Autor TASR
Rijád 23. októbra (TASR) - Saudská Arábia vymenovala nového najvyššieho náboženského duchovného v monarchii približne mesiac po smrti jeho predchodcu. Podľa dekrétu kráľa Salmána sa veľkým muftím stal šejk Sálih bin Fauzán al-Fauzán, informuje TASR podľa štvrtkových správ agentúr DPA a AP.
Nový veľký muftí má 90 rokov, narodil sa v provincii al-Kásim a od roku 1992 je členom Rady starších učencov a Stáleho výboru pre vedecký výskum a iftu. Ifta je proces vydávania právneho rozhodnutia (fatvy) v otázke islamského práva. Veľký muftí v krajinách s prevahou moslimov interpretuje islamské zákony a vydáva fatvy.
Šejk Sálih je známy konzervatívnymi názormi. Podľa organizácie Human Rights Watch v roku 2017 na otázku, či by sunnitskí moslimovia mali považovať šiitov za svojich „bratov“, odpovedal: „Sú to bratia Satana.“
V roku 2016 sa mu pripisuje fatva, ktorá zakazuje mobilnú hru Pokémon Go ako formu hazardu. Saudská Arábia pod vedením korunného princa Muhammada teraz vlastní značný podiel v spoločnosti Nintendo a hernej divízii spoločnosti Niantic, výrobcu Pokémon Go.
O šoférovaní žien hovoril, že môže mať škodlivé účinky. Neskôr však ako odraz spoločenského vývoja podporil rozhodnutie monarchie povoliť ženám šoférovať.
Rovnako ako jeho predchodca Abdalazíz aš-Šajch mal výhrady ku kinu a divadlu s tým, že tieto druhy umenia môžu obsahovať prvky, ktoré sú v rozpore s islamskými hodnotami. V roku 2017 sa v Saudskej Arábii po 35-ročnom zákaze začali otvárať komerčné kiná.
V poslednom desaťročí korunný princ Muhammad zavádza pomalé zmeny v monarchii, pričom sa Saudská Arábia snaží odkloniť svoju ekonomiku od dominancie ropného priemyslu.
