Saudská Arábia vymenovala prvého veľvyslanca pre palestínske územia

Ramalláh 12. augusta (TASR) – Saudská Arábia vymenovala svojho prvého veľvyslanca pri Palestínskej samospráve v Ramalláhu. Informovala o tom v sobotu štátna tlačová agentúra SPA, napísala agentúra DPA.



Post prevezme súčasný saudskoarabský veľvyslanec v Jordánsku Nájif as-Sudajrí, ktorý bude zastupiteľom pre palestínske územia so sídlom v Ammáne. Stane sa aj generálnym konzulom v Jeruzaleme, a to tiež bez stáleho sídla v tomto meste.



Pozorovatelia tento krok označili za známku toho, že Rijád chce posilniť svoj záväzok voči právam Palestínčanom a zintenzívniť svoju angažovanosť v regióne, uviedla DPA.



V poslednom čase sa podľa amerických médií objavili informácie o možnom zblížení medzi Saudskou Arábiou a Izraelom. Vláda USA potvrdila rozhovory o tejto veci, no tlmila očakávania.



Denník Wall Street Journal s odvolaním sa na americké vládne zdroje pred niekoľkými dňami napísal, že Spojené štáty a Saudská Arábia sa v zásade dohodli na obrysoch príslušnej dohody. Podľa správy by Rijád uznal Izrael výmenou za bezpečnostné záruky USA a pomoc pri vývoji civilného jadrového programu, pričom Izrael by musel urobiť rozsiahle ústupky Palestínčanom.