Saudská Arábia vyslala do Sýrie lietadlo s humanitárnou pomocou

Aleppo 14. februára (TASR) - V sýrskom meste Aleppo v utorok po viac ako 10 rokoch pristálo lietadlo zo Saudskej Arábie, ktorým do Sýrie dopravili humanitárnu pomoc pre obete mohutného zemetrasenia spred viac ako týždňa. S odvolaním sa na nemenovaného predstaviteľa saudskoarabského ministerstva dopravy o tom podľa TASR informovala agentúra AFP.



Lietadlo pristálo na medzinárodnom letisku v Aleppe s 35 tonami potravinovej pomoci, informovala saudskoarabská štátna tlačová agentúra SANA.



Ďalšie dve saudskoarabské lietadlá majú pristáť v stredu a vo štvrtok.



Posledný takýto let do Sýrie bol vypravený vo februári roku 2012, doplnila AFP.



Po viac ako desaťročí občianskej vojny v Sýrii je vláda prezidenta Bašára Asada pre Západ stále neprijateľným partnerom, čo komplikuje aj medzinárodné úsilie o pomoc postihnutým zemetrasením.



Po vypuknutí občianskej vojny bolo Sýrii v roku 2011 pozastavené členstvo v Lige arabských štátov a niektoré arabské krajiny prerušili so Sýriou vzťahy. Saudská Arábia tak urobila v roku 2012 a v predchádzajúcich fázach vojny podporovala povstalcov.



Po zemetrasení Rijád prisľúbil pomoc povstalcom aj vládou ovládaným oblastiam Sýrie.



V sobotu tak vyslal do severozápadnej Sýrie ovládanej povstalcami prvý konvoj 11 nákladných áut naložených 104 tonami potravín a plachtami.



Podľa vlády a záchranných služieb zahynulo v dôsledku zemetrasenia len v Sýrii - na severozápade krajiny ovládanom povstalcami - viac ako 3600 ľudí.



Podľa Svetovej zdravotníckej organizácie v provincii Aleppo - ovládanej prevažne vládou -, zostalo bez strechy nad hlavou viac ako 200.000 ľudí.



Vojnový konflikt v Sýrii si od roku 2011 vyžiadal takmer pol milióna mŕtvych a prinútil približne polovicu predvojnového obyvateľstva krajiny opustiť svoje domovy, pričom mnohí z nich sa uchýlili práve do Turecka, na ktorého území sa nachádzalo epicentrum ničivého zemetrasenia z minulého pondelka. Toto zemetrasenie a dotrasy po ňom si v Sýrii a Turecku vyžiadali najmenej 37.000 obetí na životoch.