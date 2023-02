Saudská Arábia vyšle tento rok do vesmíru svoju prvú astronautku

Rijád 13. februára (TASR) - Saudská Arábia vyšle v druhom štvrťroku 2023 na Medzinárodnú vesmírnu stanicu (ISS) prvýkrát v histórii dvojicu svojich astronautov, medzi ktorými bude jedna žena.



Vôbec prvá astronautka zo Saudskej Arábie Rajjána Barnáwíová a Alí Karní sa pripoja k posádke vesmírnej misie AX-2 a ich let odštartuje z USA, uviedla v pondelok agentúra AFP s odvolaním sa na saudskoarabské štátne médiá.



Toto oznámenie prichádza krátko pred tým, ako sa na misiu do vesmíru vydá astronaut zo Spojených arabských emirátov (SAE) Sultán an-Nijádí, informuje TASR.



Nijádí bude prvým astronautom z arabského sveta, ktorý na ISS strávi šesť mesiacov. Jeho štart je naplánovaný na 26. februára a k ISS ho vynesie vesmírna loď spoločnosti SpaceX.



SAE, bohatý sused a spojenec Saudskej Arábie, sa v posledných rokoch zapojili do "vesmírnych pretekov" a v roku 2019 vyslali do vesmíru na osemdňovú misiu na ISS svojho občana Hazzá Mansúrího.



Saudská Arábia v roku 2018 zriadila svoju vesmírnu agentúru a vlani spustila program vysielania astronautov.



Tieto projekty boli vytvorené ako súčasť plánu Vízia 2030 korunného princa Muhammada bin Salmána - faktického vládcu krajiny a syna chorého kráľa Salmána.



Princ spustil rozsiahle hospodárske a sociálne reformy vrátane zavedenia práva žien šoférovať. Je však často obviňovaný z potláčania občianskej spoločnosti - od politických oponentov až po feministické aktivistky.