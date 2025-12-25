< sekcia Zahraničie
Saudská Arábia vyzvala jemenských separatistov, aby odovzdali územia
Rijád 25. decembra (TASR) - Saudská Arábia vo štvrtok vyzvala jemenských separatistov, aby stiahli svoje jednotky z území, ktoré nedávno obsadili. Ministerstvo zahraničných vecí Saudskej Arábie, ktorá je hlavným podporovateľom medzinárodne uznávanej vlády Jemenu, dodalo, že sa snaží zmierniť napätie v rámci vládneho tábora. TASR o tom informuje podľa správ agentúr AFP a AP.
Separatistická Južná prechodná rada (STC) je súčasťou medzinárodnej uznávanej jemenskej vlády, zloženej zo skupín spojených hlavne svojou opozíciou voči Iránom podporovaným povstalcom húsíom, ktorí ovládajú rozsiahle časti krajiny.
STC podporovaná Spojenými arabskými emirátmi tento mesiac získala kontrou nad rozsiahlymi oblasťami krajiny, vyhnala ostatné vládne jednotky a ich spojencov, čo podľa AFP vyvolalo obavy z odtrhnutia a ďalšej nestability.
„Kráľovstvo Saudskej Arábie upozorňuje, že vojenské presuny v provinciách (Hadramawt a al-Mahra), ktoré nedávno vykonala Južná prechodná rada, boli realizované jednostranne, bez súhlasu Prezidentskej rady (PLC) a bez koordinácie s vedením koalície,“ uviedol rezort saudskoarabskej diplomacie vo svojom vyhlásení. Tieto presuny podľa ministerstva viedli k neopodstatnenej eskalácii, ktorá poškodila záujmy jemenského ľudu.
Saudskoarabské ministerstvo vyjadrilo nádej, že Južná prechodná rada ukončí eskaláciu a rýchlo stiahne svoje jednotky zo spomínaných dvoch provincií.
Vojenská delegácie SAE tento mesiac navštívila jemenský Aden a požiadala STC o vrátenie dvoch nedávno obsadených provincií. Zdroj blízky STC v tom čase uviedol, že skupina sa odmietla stiahnuť.
Saudská Arábia tvrdí, že o tejto otázke naďalej prebiehajú rokovania.
V Jemene od roku 2014 zúri vojna, ktorá si podľa americkej tlačovej agentúry vyžiadala viac ako 150.000 mŕtvych z radov bojovníkov i civilistov. Vojna spôsobila jednu z najhorších humanitárnych katastrof sveta. Húsíovia zároveň od začiatku vojny v Pásme Gazy útočia na Izrael a lode v Červenom mori, pričom tvrdia, že ide o prejav solidarity s Palestínčanmi v palestínskej enkláve. Jemen je taktiež terčom izraelských leteckých útokov.
