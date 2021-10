Saudská Arábia vyzvala libanonského veľvyslanca na odchod z krajiny

Rijád 30. októbra (TASR) - Saudská Arábia v piatok oznámila, že si na konzultácie povolala svojho veľvyslanca v Libanone a libanonskému ambasádorovi zároveň dala 48 hodín na to, aby opustil Rijád. Tieto kroky súvisia s "urážlivými" vyjadreniami libanonského ministra týkajúcimi sa vojny v Jemene. Informovala o tom agentúra AFP.



Rijád nariadil pre "urážlivé" poznámky libanonského ministra pre informácie z tohto týždňa "povolať veľvyslanca v Libanone na konzultácie a odchod libanonského ambasádora (Saudskoarabského) kráľovstva do 48 hodín", uvádza rezort zahraničných vecí Saudskej Arábie.



Táto regionálna veľmoc sa tiež "rozhodla pozastaviť všetky importy z Libanonu", čo predstavuje ďalší úder pre túto blízkovýchodnú krajinu zmietajúcu sa v ekonomickej kríze. Ako dôvod Rijád uviedol "bezpečnosť kráľovstva a jeho ľudí". Rijád dodal, že proti Bejrútu budú prijaté "ďalšie opatrenia". O aké by malo ísť nešpecifikoval.



Libanonský premiér Nadžíb Míkátí uviedol, že mu je ľúto, ako Saudská Arábia zareagovala a dúfa, že toto rozhodnutie ešte zmení. Libanonská vláda v utorok názor ministra odmietla a zdôraznila, že jej postoj neodzrkadľuje. K rozhovoru, ktorý rozhneval Rijád, došlo navyše ešte predtým, ako bol minister v septembri zvolený do funkcie.



Minister pre informácie v rozhovore nahranom v auguste, ale odvysielanom až v pondelok, označil Saudskú Arábiu a Spojené arabské emiráty za agresorov vojny v Jemene. Saudskou Arábiou vedená vojenská koalícia podporujúca vládu v Jemene bojuje už sedem rokov proti Iránom podporovaným húsijským povstalcom. Na ich adresu sa minister vyjadril, že sa "bránia pred vonkajšou agresiou" s tým, že ich "domy, dediny, pohreby a svadby sú bombardované" koalíciou vojsk.



Odchod libanonského veľvyslanca do 48 hodín v piatok nariadil v súvislosti s týmito udalosťami aj Bahrajn.



Vzťahy medzi Bejrútom a Rijádom sa v posledných rokoch zhoršili - v Libanone nabralo na sile militantné hnutie Hizballáh, ktoré podporuje i vzbúrencov v Jemene.



Konflikt v Jemene vypukol ešte v roku 2014, keď húsíovia obsadili metropolu Saná. Vojenská koalícia na čele so Saudskou Arábiou vstúpila do konfliktu na strane vládnych síl na jar 2015 a v lete 2016. Počas konfliktu zahynuli už desaťtisíce ľudí a milióny ďalších museli opustiť svoje domovy.