Saudská Arábia vyzvala veriacich, aby sa nezúčastnili na púti do Mekky

Rijád 1. apríla (TASR) - Saudskoarabské úrady vyzvali pútnikov, aby odložili svoje plány navštíviť v júli sväté mesto Mekka. Na koniec júla je naplánovaná výročná púť hadždž, jedna z najdôležitejších udalostí moslimského kalendára. Správu priniesol v stredu britský denník The Guardian.



The Guardian upozorňuje, že výzva saudskoarabských orgánov môže byť predohrou k úplnému zrušeniu púte. Naposledy sa výročná púť nekonala pred viac ako 200 rokmi, v roku 1798. K jej zrušeniu vtedajšie úrady nepristúpili dokonca ani počas epidémie španielskej chrípky v roku 1918.



Pre obavy zo šírenia nového koronavírusu saudskoarabské orgány ešte začiatkom marca pozastavili celoročnú moslimskú púť do Mekky, v arabčine nazývanú umra.



"Saudskoarabské kráľovstvo je pripravené zabezpečiť bezpečnosť všetkých moslimov aj saudskoarabských občanov. Preto sme všetkých požiadali, aby sa nepripravovali na púť, kým nebudeme mať predstavu, ako ďalej," povedal minister pre hadždž a umru Muhammad Sálih Bantan.



"Saudskoarabské úrady psychologicky pripravujú ľudí na možnosť, že hadždž bude zrušený," uviedol Shiraz Maher, spisovateľ a vyučujúci na univerzite King’s College v Londýne.



"Existujú proroctvá, podľa ktorých je zrušenie hadždžu znakom blížiaceho sa súdneho dňa," dodal Maher.



Moslimská viera vyžaduje od každého veriaceho, aby púť do Mekky vykonal aspoň raz za život. Výročná púť každoročne do Mekky a Mediny pritiahne okolo troch miliónov veriacich.



Púť do Mekky predstavuje pre saudskoarabské úrady logistickú výzvu, keďže davy veriacich sa koncentrujú na relatívne malom priestore, čo zvyšuje pravdepodobnosť nákazy. Množstvo veriacich však znamená pre kráľovstvo aj veľké príjmy v oblasti cestovného ruchu.



Saudská Arábia dosiaľ potvrdila 1563 prípadov nákazy koronavírusom a desať úmrtí.