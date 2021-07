Saudská Arábia: Za porušenie obmedzení hrozí zákaz cestovania

Rijád 27. júla (TASR) - Saudskoarabských občanov, ktorí navštívia destinácie s vysokým rizikom šírenia nákazy nového koronavírusu, čaká po návrate do vlasti trojročný zákaz vycestovania. Oznámilo to v utorok ministerstvo vnútra v Rijáde, píše agentúra AFP.



"Občania, u ktorých sa zistí, že cestovali do krajín s vysokým epidemiologickým rizikom čakajú tvrdé tresty ... ako aj trojročný zákaz cestovania do zahraničia," oznámilo ministerstvo na Twitteri.



"V dôsledku koronavírusovej pandémie a šírenia nových variantov vírusu ministerstvo varuje pred cestovaním do krajín zo svojho zoznamu destinácií s vysokým epidemiologickým rizikom, a to buď priamo, alebo nepriamo prostredníctvom tranzitu cez iné krajiny," dodalo ministerstvo.



Podľa saudskoarabských aerolínií Saudia majú tamojší občania zákaz cestovať do 16 krajín vrátane susedných Spojených arabských emirátov (SAE). V rámci poslednej aktualizácie cestovných obmedzení začiatkom tohto mesiaca Rijád pozastavil lety do SAE, Etiópie a Vietnamu v snahe vyhnúť sa zavlečeniu nových koronavírusových variantov do krajiny. K tomuto kroku pristúpili saudskoarabské úrady po tom, ako do zahraničia povolili vycestovať plne imunizovaným ľuďom. Ako pripomína AFP, v Saudskej Arábii boli cesty do zahraničia viac ako rok zakázané.



V Saudskej Arábii doteraz zaznamenali viac ako pol milióna prípadov a vyše 8000 úmrtí spojených s koronavírusom.