V Saudskej Arábii sa začali sa rozhovory Ruska a USA o Ukrajine

Rijád 24. marca (TASR) - Delegácie Spojených štátov a Ruska začali v pondelok v Saudskej Arábii rozhovory o vyhliadke na čiastočné prímerie vo vojne na Ukrajine. Oznámil to zdroj blízky ruskej delegácii, píše TASR podľa správ agentúr TASS, AFP a DPA.



Rokovania sa uskutočňujú deň po tom, čo v saudskoarabskej metropole rokovali delegácie USA a Ukrajiny. Ukrajinský minister obrany Rustem Umerov označil nedeľňajšie rozhovory o prímerí vo viac ako tri roky trvajúcej vojne za produktívne.



Ruskú delegáciu v Saudskej Arábii vedie predseda výboru pre medzinárodné záležitosti v ruskej Rade federácie Grigorij Karasin a poradca šéfa ruskej Federálnej bezpečnostnej služby (FSB) Sergej Beseda.



Spojené štáty podľa DPA vyslali na rokovania viaceré tímy, v ktorých sú prítomní osobitný vyslanec USA pre Ukrajinu a Rusko Keith Kellogg aj poradca Bieleho domu pre národnú bezpečnosť Mike Waltz.



Agentúra TASS ešte pred oznámením o začiatku rozhovorov informovala, že rokovania budú prebiehať za zatvorenými dverami a saudskoarabské bezpečnostné služby požiadali novinárov, aby opustili hotel Ritz-Carlton, v ktorom sa tieto rozhovory uskutočňujú.



Pred rokovaniami Washington uviedol, že dúfa v "skutočný pokrok", Moskva však varovala pred prehnanými očakávaniami.



Ruské štátne médiá informovali, že ruská delegácia pricestovala do Rijádu už v nedeľu. Podľa hovorcu Kremľa Dmitrija Peskova sa rokovania zamerajú predovšetkým na oživenie dohody z roku 2022 o bezpečnej preprave ukrajinských poľnohospodárskych produktov cez Čierne more. Moskva príslušnú dohodu, ktorú sprostredkovali Turecko a Organizácia Spojených národov, vypovedala s argumentom, že Západ nedodržal svoj sľub zmierniť sankcie voči ruskému agrárnemu sektoru.



Rozhovory na technickej úrovni o čiastočnom prímerí sa pôvodne mali konať súčasne v pondelok v rámci kyvadlovej diplomacie.



Na predošlej sérii rokovaní v Saudskej Arábii, najprv medzi Spojenými štátmi a Ruskom a neskôr medzi USA a Ukrajinou, Kyjev súhlasil s návrhom na 30-dňové prímerie. Rusko namiesto toho navrhlo zastavenie leteckých útokov na energetickú infraštruktúru.