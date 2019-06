Saudská Arábia tvrdí, že zničila päť dronov jemenských povstalcov

Občianska vojna v Jemene sa začala v roku 2014, keď šiitskí vzbúrenci dobyli hlavné mesto Saná.

Rijád 14. júna (TASR) - Saudská Arábia v piatok uviedla, že jej armáda zachytila päť dronov, ktorými jemenskí šiitskí povstalci - tzv. húsíovia - už po druhý raz za ostatné dva dni zaútočili na jej letisko na juhozápade krajiny. Informovala o tom agentúra AFP.



"Saudskoarabské obranné sily a letectvo úspešne zachytili a zneškodnili päť bezpilotných lietadiel, ktoré vypustili húsíovia smerom k medzinárodnému letisku Abhá a (mestu) Chamís Mušajt," informovala koalícia vedená Rijádom vo vyhlásení, ktoré zverejnila saudskoarabská tlačová agentúra SPA.



Koaličný hovorca uviedol, že útok odhaľuje, že húsíovia sa v Saudskoarabskom kráľovstve zameriavajú na civilnú infraštruktúru.



Experti z OSN, západných krajín i arabských štátov v Perzskom zálive obviňujú Irán z toho, že húsíom dodáva zbrane. Teherán to však popiera.



Ide o ďalší zo série šiitských útokov na saudskoarabské letiská, ktoré húsíovia uskutočňujú pomocou rakiet a dronov. Obdobný útok na letisko v meste Abhá spáchali podľa Rijádu títo povstalci aj v stredu, pričom zranili 26 ľudí.



Občianska vojna v Jemene sa začala v roku 2014, keď šiitskí vzbúrenci dobyli hlavné mesto Saná. V roku 2015 sa do vojny zapojila medzinárodná koalícia pod vedením Saudskej Arábie, ktorá bojuje za to, aby sa legitímna jemenská vláda opäť dostala k moci.



Jemenský konflikt medzičasom prerástol do jednej z najhorších humanitárnych katastrof súčasnosti. Podľa OSN je väčšina obyvateľstva v Jemene odkázaná na humanitárnu pomoc a približne desať miliónov ľudí je iba "krok od hladomoru".