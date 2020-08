Saudská Arábia zatiaľ nenadviaže diplomatické vzťahy s Izraelom

Rijád 19. augusta (TASR) - Saudská Arábia v stredu oznámila, že nenadviaže diplomatické vzťahy s Izraelom dovtedy, kým Izrael neuzavrie mierovú dohodu s Palestínčanmi, informovala agentúra AFP.



Saudská Arábia tak nebude nasledovať príklad Spojených arabských emirátov (SAE), ktoré minulý týždeň oznámili, že s Izraelom podpíšu dohodu o nadviazaní diplomatických stykov.



Saudskoarabský minister zahraničných vecí Ádil Džubajr počas svojej návštevy Berlína novinárom povedal, že pred normalizáciou vzťahov s Izraelom "musí byť dosiahnutý mier s Palestínčanmi".



"Keď to (mier) bude dosiahnuté, všetko je možné," vyhlásil.



Izrael a SAE minulý štvrtok oznámili, že dosiahli dohodu o nadviazaní diplomatických stykov. Ako prvý o nej informoval americký prezident Donald Trump, keďže dohodu sprostredkovali Spojené štáty.



Delegácie Izraela a SAE by podľa Trumpa mali dohodu podpísať v priebehu najbližších troch týždňov v Bielom dome. Týkať by sa mala takisto zavedenia priamych letov, bezpečnosti, telekomunikácií, energetiky, cestovného ruchu a zdravotníctva. Obe krajiny tiež nadviažu spoluprácu v boji proti pandémii koronavírusu.