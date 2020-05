Saudská Arábia zmierni zákaz vychádzania aj časť ostatných opatrení

Rijád 26. mája (TASR) - Saudská Arábia s platnosťou od štvrtka zmení platnosť zákazu vychádzania a zmierni aj niektoré iné opatrenia, ktoré boli zavedené s cieľom zabrániť šíreniu koronavírusu SARS-CoV-2. S odvolaním sa na správy štátnej tlačovej agentúry SPA o tom informovala agentúra DPA.



Celonárodný a celodenný zákaz vychádzania - platiaci od soboty v súvislosti so sviatkom íd al-fitr, ktorým sa končí pôsty mesiac ramadán -, bude zmenený tak, aby platil len v čase od 15.00 do 06.00 h. Agentúra SPA to uviedla s odvolaním sa na oficiálny zdroj z ministerstva vnútra.



Daná úprava zákazu vychádzania by mala zostať v platnosti do soboty, pričom následne by mal byť zákaz s platnosťou do 20. júna ešte viac zmiernený. V danom období budú mať veriaci znova umožnené zúčastňovať sa na povinných piatkových i iných modlitbách v mešitách za dodržiavania epidemiologických nariadení.



Zákaz vychádzania by mal byť v krajine úplne odvolaný 21. júna s výnimkou Mekky, kde bude vtedy ešte stále v platnosti celodenný zákaz.



Podľa údajov Univerzity Johnsa Hopkinsa bolo v Saudskej Arábii potvrdených už 74.795 prípadov ochorenia COVID-19, ktorého pôvodcom je uvedený nový druh koronavírusu. Nákaza si v kráľovstve podľa univerzity vyžiadala dokázateľne 399 obetí na životoch. Krajina sa tak stala najviac postihnutou z hľadiska pandémie v arabskom svete.