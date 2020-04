Saudská Arábia zmiernila zákaz vychádzania

Káhira 26. apríla (TASR) - Saudská Arábia začala v nedeľu zmierňovať celoštátny zákaz vychádzania, ktorý v krajine vyhlásili v marci s cieľom obmedziť šírenie nového koronavírusu. Informovala o tom agentúra DPA.



Kráľ Salmán nariadil čiastočné zrušenie zákazu vychádzania s platnosťou od nedele do 13. mája. Obyvatelia budú môcť ísť von od 9.00 h do 17.00 h miestneho času, vyplýva zo správy štátnej tlačovej agentúry SPA.



V islamskom posvätnom meste Mekka zostane naďalej v platnosti 24-hodinový zákaz vychádzania.



Panovník vo svojom výnose tiež umožnil opätovne otvoriť niektoré podniky, a to na dva týždne od budúcej stredy. Na zozname sú nákupné centrá, maloobchodné i veľkoobchodné prevádzky, ako aj závody.



Tieto kroky sú v súlade s odporúčaniami zdravotníckych úradov i želaním kráľa zmierniť reštrikcie pre verejnosť, doplnila SPA.



Saudská Arábia, kolíska islamu, v rámci prísnych opatrení proti šíreniu koronavírusu pozastavila spoločné modlitby v mešitách i púte do posvätných miest Mekka a Medina.



V krajine dosiaľ hlásili okolo 16.300 prípadov nákazy a 136 úmrtí na ochorenie COVID-19.