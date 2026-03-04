< sekcia Zahraničie
Saudská Arábia zneškodnila deväť dronov a dve rakety
Saudská Arábia v stredu oznámila, že prijme všetky potrebné opatrenia na ochranu svojej bezpečnosti, územia a obyvateľov.
Autor TASR
Rijád 4. marca (TASR) - Saudská Arábia v stredu oznámila, že prijme všetky potrebné opatrenia na ochranu svojej bezpečnosti, územia a obyvateľov. Ministerstvo obrany tiež informovalo, že v posledných hodinách zachytilo a zneškodnilo najmenej deväť dronov a dve rakety vo svojom vzdušnom priestore. TASR o tom informuje podľa správ agentúr Reuters, AFP a stanice Sky News.
Vo vyhláseniach sa neuvádza, kto by mohol stáť za útokmi. K incidentom však došlo v čase pokračujúcich iránskych raketových a dronových útokov na štáty Perzského zálivu, ktoré hostia americké vojenské základne, po víkendových úderoch USA a Izraela na Irán. Rijád tiež zdôraznil „pripravenosť zmobilizovať všetky kapacity na podporu“ spojeneckých krajín.
V utorok podľa saudskoarabského ministerstva obrany dva iránske drony zasiahli americkú ambasádu, čo spôsobilo menší požiar a materiálne škody. Americké veľvyslanectvo tiež vydalo bezpečnostné varovanie pred možnými iránskymi útokmi vo východnom meste Dahrán, ktoré je významným administratívnym centrom ropného priemyslu Saudskej Arábie.
