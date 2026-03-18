Streda 18. marec 2026
Saudská Arábia zničila dve rakety a drony, v Rijáde hlásili výbuchy

Po tom, čo dron narazil do palivovej nádrže, čo viedlo k dočasnému pozastaveniu letov, sa v blízkosti Medzinárodného letiska v Dubaji v Spojených arabských emirátoch v pondelok 16. marca 2026 skoro ráno zdvihli plamene a stĺpy dymu. Foto: TASR/AP

Autor TASR
Rijád 18. marca (TASR) - Saudskoarabské ministerstvo obrany v stredu oznámilo, že systémy protivzdušnej obrany zachytili a zničili dve balistické rakety a dron, ktoré smerovali na východnú časť krajiny. Jedno bezpilotné lietadlo zostrelili aj v oblasti hlavného mesta Rijád, odkiaľ spravodajcovia agentúry AP hlásili dva silné výbuchy. Informuje o tom TASR.

Saudská Arábia je opakovane terčom raketových a dronových útokov Iránu, ktorý ich na okolité štáty podniká v odvete za americké a izraelské údery. Niektoré iránske útoky cielili proti rozsiahlym energetických zariadeniam v Saudskej Arábii a tiež proti diplomatickej štvrti v Rijáde.

Protilietadlová obrana čelí balistickej hrozbe v Rijáde,“ uviedlo saudské ministerstvo obrany na sieti X v príspevku, ktoré zverejnilo krátko po vyhlásení o zostrelení balistických rakiet a dronov.

Niektorí z obyvateľov saudskoarabského hlavného mesta, kde bolo podľa médií počuť niekoľko hlasných výbuchov, podľa agentúry Reuters dostali v stredu prvýkrát telefonické upozornenie pred vzdušným úderom.
