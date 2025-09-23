< sekcia Zahraničie
Zomrel veľký muftí Abdalazíz aš-Šajch
Rijád 23. septembra (TASR) - Vo veku 84 rokov zomrel najvyššie postavený saudskoarabský duchovný, veľký muftí Abdalazíz aš-Šajch. Túto funkciu zastával od roku 1999. O jeho úmrtí informoval v utorok saudskoarabský kráľovský dvor, píše TASR podľa agentúry DPA.
„Kráľovstvo a moslimský svet stratili vychýreného učenca, ktorý významne prispel k rozvoju vedy, islamu i moslimov,“ oznámilo kráľovstvo vo vyhlásení, ktoré zverejnila saudskoarabská tlačová agentúra (SPA). Dodalo, že modlitby za muftího budú v utorok prebiehať v mešitách v metropole Rijád i ďalších mestách.
Veľký muftí interpretuje v moslimských krajinách islamské zákony a vydáva fatvy, čiže náboženské nariadenia.
Saudská Arábia sa dlho riadila prísnou wahhábistickou školou islamu, pričom Abdalazíz aš-Šajch ale zastával konzervatívne názory aj v čase, keď už kráľovstvo začalo zavádzať pomalé zmeny, ako napríklad povolenie zahraničných investícií a uvoľnenie niektorých zákonov. Korunný princ Muhammad bin Salmán nimi začal smerovať krajinu k tzv. umiernenému islamu.
V roku 2011 sa veľký muftí zasadzoval proti zamestnávaniu žien v obchodoch, pričom ho označoval za zločin a neúctu. Zároveň však ocenil rozhodnutie vtedajšieho saudskoarabského kráľa Abdalláha povoliť ženám kandidovať vo voľbách a stať sa poslankyňami parlamentu.
Nariadenia muftího neskôr často kontrastovali s politikou kráľovstva. V roku 2016 napríklad vyhlásil šach za hru zakázanú islamom, stratu času a „výtvor diabla“. Kráľovstvo krátko na to začalo robiť významné kroky smerujúce k tzv. otváraniu sa a len o rok neskôr usporiadalo medzinárodný šachový turnaj.
V roku 2017 zase muftí označil kiná a koncerty za škodlivé a morálne skazené. Krátko nato bolo v Saudskej Arábii po 35-ročnom zákaze otvorené prvé komerčné kino.
