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Saudská koalícia vyzvala na evakuáciu Hudajdy
Koalícia, ktorá podporuje medzinárodne uznávanú vládu Jemenu, reaguje na pribúdajúce útoky odvtedy, ako v júli povstalci obnovili svoje bojové operácie.
Autor TASR
Saná 20. novembra (TASR) - Koalícia pod vedením Saudskej Arábie, bojujúca proti povstalcom húsíom, v piatok varovala civilistov, aby opustili jemenské prístavné mesto Hudajda. Tento krok vyvolal hrozbu odvetných akcií zo strany povstaleckej skupiny podporovanej Iránom. TASR o tom píše na základe správy agentúry AFP.
Koalícia, ktorá podporuje medzinárodne uznávanú vládu Jemenu, reaguje na pribúdajúce útoky odvtedy, ako v júli povstalci obnovili svoje bojové operácie. „Veliteľstvo spoločných síl koalície žiada civilistov, aby sa evakuovali z prístavu Hudajda... pre ich vlastnú bezpečnosť,“ napísal na platforme X hovorca koalície Turkí al-Málík.
Húsíovia vzápätí ohrozili útokmi na Džiddu a ďalšie saudskoarabské prístavy pozdĺž pobrežia Červeného mora v prípade, že dôjde k útoku na Hudajdu.
Zároveň „varovali všetky letecké spoločnosti, že saudskoarabský vzdušný priestor je nebezpečný, keďže v najbližších hodinách sa stane dejiskom našich operácií, s výnimkou posvätného vzdušného priestoru nad Mekkou a Medinou,“ dodal vojenský hovorca húsíov Hajá Sarí. Tiež varoval ľudí, aby sa vyhýbali finančnej štvrti v Rijáde - hlavnom meste Saudskej Arábie.
Koalícia, ktorá podporuje medzinárodne uznávanú vládu Jemenu, reaguje na pribúdajúce útoky odvtedy, ako v júli povstalci obnovili svoje bojové operácie. „Veliteľstvo spoločných síl koalície žiada civilistov, aby sa evakuovali z prístavu Hudajda... pre ich vlastnú bezpečnosť,“ napísal na platforme X hovorca koalície Turkí al-Málík.
Húsíovia vzápätí ohrozili útokmi na Džiddu a ďalšie saudskoarabské prístavy pozdĺž pobrežia Červeného mora v prípade, že dôjde k útoku na Hudajdu.
Zároveň „varovali všetky letecké spoločnosti, že saudskoarabský vzdušný priestor je nebezpečný, keďže v najbližších hodinách sa stane dejiskom našich operácií, s výnimkou posvätného vzdušného priestoru nad Mekkou a Medinou,“ dodal vojenský hovorca húsíov Hajá Sarí. Tiež varoval ľudí, aby sa vyhýbali finančnej štvrti v Rijáde - hlavnom meste Saudskej Arábie.