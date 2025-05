Saudské úrady prepustili iránskeho duchovného, ktorý kritizoval vládu

Rijád 29. mája (TASR) - Saudské orgány vo štvrtok prepustili iránskeho duchovného Gholamrezu Ghasemiána, ktorý pred začiatkom púte hadždž kritizoval miestnu vládu. Ghasemián je považovaný za blízkeho spolupracovníka iránskeho duchovného vodcu ajatolláha Alího Chameního. TASR o tom informuje na základe správy agentúry AFP, ktorá sa odvoláva na iránsku tlačovú agentúru IRNA.



„Ghasemián bol prepustený po tom, čo sa stretol s iránskymi predstaviteľmi a je na ceste do vlasti,“ napísala IRNA. Teherán označil jeho zadržanie za nezákonné a v stredu informoval, že sa s Ghasemiánom stretli iránski konzulárni pracovníci.



Duchovného zadržali v pondelok pre video šírené na internete. Kritizuje v ňom saudskú vládu, že sväté mestá Mekka a Medina podľa jeho slov pretvára na komerčné miesta. Podmienky pre pútnikov označil za reštriktívne a tvrdil tiež, že saudskoarabské orgány bránia veriacim, aby sa počas náboženskej púte hlbšie zaoberali islamským učením.



Každoročná púť hadždž do saudskoarabskej Mekky je jedným z piatich pilierov islamu a raz za život by ju mal absolvovať každý moslim. Tento rok sa uskutoční od 4. do 9. júna.



Televízia Iran International pripomína, že k zadržaniu Ghasemiána došlo v čase postupného obnovovania vzťahov medzi Rijádom a Teheránom, ktoré obnovili vzájomné diplomatické styky v roku 2023 po šiestich rokoch.