Saudskoarabská delegácia pricestovala do Iránu

Rijád 8. apríla (TASR) - Saudskoarabská diplomatická delegácia pricestovala v sobotu do iránskej metropoly Teherán, kde bude rokovať o opätovnom otvorení svojich diplomatických misií po sedemročnej pauze. TASR správu prevzala z tlačovej agentúry AFP, ktorá sa odvoláva na rezort zahraničných vecí Rijádu.



Návšteva prichádza po bezprecedentnom stretnutí ministrov zahraničných vecí oboch krajín, ktoré sa uskutočnilo tento týždeň v čínskom Pekingu po tom, ako sa v marci obe strany dohodli na obnovení vzájomných diplomatických vzťahov.



Sobotňajšia návšteva je súčasťou "implementácie trojstrannej dohody" dosiahnutej 10. marca medzi týmito regionálnymi mocnosťami, ktorú sprostredkovala Čína. Cieľom tejto dohody je obnoviť vzťahy prerušené v roku 2016, uviedlo saudskoarabské ministerstvo zahraničných vecí.



Obaja dlhoroční blízkovýchodní rivali teraz prisľúbili, že budú spolupracovať. Rijád a Teherán prerušili vzťahy po tom, ako demonštranti v islamskej republike zaútočili na saudskoarabské diplomatické misie po tom, ako Rijád popravil významného šiitského duchovného Nimra an-Nimra.



Šéf saudskoarabskej diplomacie princ Fajsal bin Farhán a iránsky minister zahraničných vecí Hosejn Amír Abdollahján vo štvrtok v Pekingu rokovali o normalizácii vzájomných vzťahov, pričom prisľúbili, že do nepokojného regiónu Perzského zálivu prinesú "bezpečnosť a stabilitu".



Na stretnutie ministrov zahraničných vecí by mala nadviazať návšteva iránskeho prezidenta Ebráhíma Raísího v Rijáde. Ten prijal pozvanie od saudskoarabského kráľa Salmána. Cesta sa má uskutočniť po svätom pôstnom mesiaci ramadán.



Washington opatrne privítal zblíženie sa medzi Saudmi a Iránom - protivníkom USA - napriek úlohe Číny, ktorú USA považujú za svojho najväčšieho globálneho vyzývateľa.



Irán a Saudská Arábia súperia o vplyv v Sýrii, Libanone a Iraku. Podporujú aj súperiace strany vo viacerých konfliktných oblastiach v celom regióne vrátane Jemenu.



Saudská Arábia, kde majú prevahu sunnitskí moslimovia, je najväčším svetovým vývozcom ropy. Prevažne šiitský Irán je tiež významný producent ropy, v spojitosti so svojím jadrovým programom však má spory so Západom.