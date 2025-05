Saudskoarabská letecká spoločnosť obnovila lety pre pútnikov z Iránu

Rijád 18. mája (TASR) - Saudskoarabská letecká spoločnosť pristúpila k obnoveniu letov pre iránskych pútnikov, aby sa mohli zúčastniť na každoročnej púti hadždž do mesta Mekka. Došlo k tomu po prvý raz od roku 2015 a podľa všetkého ide o najnovší signál zlepšovania vzťahov medzi Iránom a Saudskou Arábiou, píše TASR na základe nedeľňajšej správy agentúry AFP.



„Spoločnosť Flynas v sobotu obnovila lety pre iránskych pútnikov z (letiska) Imáma Chomejního v Teheráne,“ povedal pre agentúru AFP predstaviteľ saudskoarabského úradu civilného letectva pod podmienkou zachovania anonymity.



Predstaviteľ oznámil, že pridajú aj lety z iránskeho Mašhadu, čo umožní vyše 35.000 pútnikom cestovať do Saudskej Arábie touto leteckou spoločnosťou. Podľa jeho slov sú však lety určené výhradne pre osoby cestujúce na hadždž a nie na komerčnú prepravu.



Hadždž sa začne prvý júnový týždeň a pútnici z celého sveta už postupne prichádzajú do Saudskej Arábie, píše AFP.



Prevažne šiitsky Irán a Saudská Arábia s väčšinovým sunnitským obyvateľstvom obnovili vzťahy v marci 2023. Podarilo sa to vďaka dohode, ktorú sprostredkovala Čína po siedmich rokoch sporov.



Saudská Arábia prerušila vzťahy s Iránom v roku 2016 po útokoch na jej veľvyslanectvo v Teheráne a konzulát v Mašhade počas protestov. Demonštranti tak reagovali na popravu šiitského duchovného Nimra al-Nimra v Saudskej Arábii.



V roku 2016 do krajiny následne nesmeli vstúpiť žiadni iránski pútnici, pretože ani jedna strana nedokázala pripraviť pravidlá o ich účasti. Iránci sa neskôr mohli k púti pripojiť, no do Saudskej Arábie mohli cestovať len iránskymi charterovými letmi v čase hadždž.



Od marca 2023, keď došlo k zlepšeniu vzťahov, však regionálne mocnosti zintenzívnili svoju komunikáciu, pripomína AFP.