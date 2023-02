Saudskoarabská púšť zakvitla vďaka výdatným zimným dažďom

Rafhá 17. februára (TASR) — V dôsledku mimoriadne výdatných zimných dažďov zakvitla púšť na severe Saudskej Arábie fialkastými kvetmi. Prilákalo to zvedavcov z celého Arabského polostrova, ktorí za rozkvitnutou púšťou cestovali aj stovky kilometrov, uviedla v piatok agentúra AFP.



Zimné dažde spôsobili koncom minulého roka povodne v západných oblastiach saudskoarabského kráľovstva, ale na severe krajiny premenili zvyčajne monotónnu vyprahnutú púšť na zakvitnutú "lúku".



"Nikto by v Saudskej Arábii neočakával takýto výjav. Táto vôňa a scenéria osviežuje dušu," uviedol 50-ročný Saudskoarab Muhammad Mutajrí o púštnych kvetoch, v arabčine nazývaných divými levanduľami. Na ceste za týmto zážitkom strávil za volantom takmer šesť hodín.



Rozsiahle zakvitnuté plochy púšte sa nachádzajú v okolí meste Rafhá, ktoré leží pri hraniciach s Irakom. Kvety tam kvitnú len 15 - 20 dní v roku.



Návštevníci za touto scenériou cestujú v skupinách, často spolu s priateľmi. Vedľa svojich terénnych áut si rozložia stany a založia oheň, na ktorom si pripravujú pokrmy a nápoje.



Reportér AFP sa rozprával z obyvateľom Rijádu, ktorý musel za púštnymi kvetmi precestovať približne 770 kilometrov. Oslovil aj obyvateľa Kataru, ktorému cesta na miesto trvala 12 hodín.



"Človek tu získava novú motiváciu žiť," vyhlásil jeden z návštevníkov, ktorý si do púšte prišiel podľa vlastných slov "dobiť baterky".



Miestni obyvatelia v tomto období nepúšťajú voľne do púšte svoje ťavie stáda, aby porasty divých levandúľ nespásli, uvádza AFP.