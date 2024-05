Saudskoarabské úrady pre prívalové dažde uzavreli školy

Rijád 1. mája (TASR) - Saudskoarabské úrady v stredu po prívalových dažďoch zatvorili školy v niekoľkých regiónoch. TASR informuje podľa agentúry AFP.



Silné dažde narušili život v regióne Kásim už počas noci. "Dážď trval sedem hodín od popoludnia až do polnoci," povedal Mohammed, jeden z obyvateľov regionálnej metropoly Burajda. "Voda stúpla na viac ako 10 centimetrov pred domom a bránila nám vyjsť na ulicu. Hlasno hrmelo a blesky osvetľovali mesto," dodal.



Národné meteorologické centrum vydalo najvyššie varovanie pre Kásim a ďalšie oblasti vrátane hlavného mesta Rijád a provincie Medina pri Červenom mori. Varovala pred "silným dažďom so silným vetrom, slabou viditeľnosťou, krupobitím, prívalovými dažďami a búrkami". Školy preto zrušili prezenčné vyučovanie a presunuli ho do online priestoru.



Vzdelávacie oddelenie v Medine zverejnilo na sieti X obrázky údržbárov, ako opravujú elektrické a klimatizačné jednotky a odstraňujú stojacu vodu zo škôl. Aj na cestách v Rijáde bola v stredu voda, ale doprava nebola výrazne narušená.



Búrky a lokálne záplavy sa v Saudskej Arábii vyskytujú najmä v zime, pričom najmä hustejšie obývané mestá mávajú problém s odvodňovaním. Najhoršia situácia býva v Džidde, prístavnom meste na pobreží Červeného mora, kde chýba dobrá infeaštruktúra. Záplavy v meste v roku 2009 zabili 123 ľudí a o dva roky neskôr ďalších 10.



Tohtotýždňové záplavy v Saudskej Arábii nasledovali po intenzívnych dažďoch, ktoré zasiahli celý región v polovici apríla a zabili 21 ľudí v Ománe a štyroch v Spojených arabských emirátoch. Tam boli dažde najvýdatnejšie od začiatku záznamov pred 75 rokmi.