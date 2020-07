Saudskoarabského kráľa hospitalizovali pre zápal žlčníka

Rijád 20. júla (TASR) - Saudskoarabského kráľa Salmána prijali do nemocnice v Rijáde, aby sa podrobil vyšetreniam súvisiacim so zápalom žlčníka. Oznámil to v pondelok saudskoarabský kráľovský dvor vo vyhlásení, ktoré zverejnila štátna tlačová agentúra SPA.



Kráľa (84) hospitalizovali v nemocnici Kráľa Fajsala v Rijáde. Nijaké ďalšie podrobnosti zverejnené neboli.



Kráľ Salmán nastúpil na trón v roku 2015 - po smrti svojho nevlastného brata, dovtedajšieho kráľa Abdalláha. Viac ako dva roky predtým bol korunným princom a od júna 2012 zastával aj funkciu podpredsedu vlády. Predtým bol vyše 50 rokov (do roku 2011) guvernérom provincie Rijád, pripomína agentúra Reuters.



Defacto vládcom je momentálne v Saudskej Arábii vplyvný 34-ročný korunný princ Muhammad bin Salmán, syn kráľa Salmána. Práve jemu sa pripisujú zásluhy za celý rad reforiem, ktoré v ostatnom čase prijala Saudská Arábia a ktorých cieľom je zlepšiť obraz kráľovstva v zahraničí, prilákať doň zahraničných investorov, či posilniť práva žien a ich účasť v pracovnom procese. Zámerom reforiem je tiež transformovať hospodárstvo krajiny a ukončiť jej "závislosť" na rope.



Kráľ Salmán sa v uplynulých mesiacoch na verejnosti neobjavoval. Dôvodom boli obavy z nového koronavírusu, v súvislosti s ktorým patrí Saudská Arábia k jedným z najpostihnutejších krajín na Blízkom východe, píše agentúra AP. Štátne médiá však zverejňovali jeho fotografie z virtuálnych zasadnutí vlády či telefonátov so svetovými lídrami.