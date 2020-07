Saudskoarabského kráľa Salmána prepustili z nemocnice

Rijád 31. júla (TASR) - Saudskoarabského kráľa Salmána prepustili vo štvrtok z nemocnice po tom, čo podstúpil úspešnú laparoskopickú operáciu, pri ktorej mu odstránili žlčník. Oznámil to saudskoarabský kráľovský dvor, na ktorého vyhlásenie sa odvolala agentúra DPA.



Salmán (84) podstúpil operáciu minulý týždeň. Stalo sa tak niekoľko dní po tom, ako ho pre zápal tohto orgánu prijali do nemocnice Kráľa Fajsala v Rijáde.



Salmán nastúpil na trón v roku 2015 - po smrti svojho nevlastného brata, dovtedajšieho kráľa Abdalláha. Viac ako dva roky predtým bol korunným princom a od júna 2012 zastával aj funkciu podpredsedu vlády. Predtým bol vyše 50 rokov (do roku 2011) guvernérom provincie Rijád.



De facto vládcom je momentálne v Saudskej Arábii vplyvný 34-ročný korunný princ Muhammad bin Salmán, syn kráľa Salmána. Práve jemu sa pripisujú zásluhy za celý rad reforiem, ktoré v poslednom čase prijala Saudská Arábia a ktorých cieľom je zlepšiť obraz kráľovstva v zahraničí, prilákať doň zahraničných investorov či posilniť práva žien a ich účasť v pracovnom procese. Zámerom reforiem je tiež transformovať hospodárstvo krajiny a ukončiť jej "závislosť" na rope.



Kráľ Salmán sa v uplynulých mesiacoch na verejnosti neobjavoval. Dôvodom boli obavy z nového koronavírusu, v súvislosti s ktorým patrí Saudská Arábia k jedným z najpostihnutejších krajín na Blízkom východe.



Štátne médiá však zverejňovali jeho fotografie z virtuálnych zasadnutí vlády či telefonátov so svetovými lídrami.