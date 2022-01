Saudskoarabskú princeznú prepustili po troch rokoch z väzenia

Rijád 8. januára (TASR) - Saudskoarabskí predstavitelia prepustili na slobodu princeznú Basmu bint Saúdovú (57) a tiež jej dcéru. Členku kráľovskej rodiny zadržiavali vo väznici neďaleko hlavného mesta Rijád takmer tri roky bez toho, že by boli voči nej vznesené akékoľvek obvinenia. Informovala o tom v sobotu na Twitteri ľudskoprávna organizácia ALQST, píše agentúra AFP.



Bint Saúdová, dlhoročná obhajkyňa ženských práv, bola zadržaná v marci 2019 krátko pred plánovanou cestou do Švajčiarska, kde sa mala podľa zdroja blízkeho jej rodine podrobiť bližšie nešpecifikovanej liečbe. V apríli 2020 sa obrátila so žiadosťou o prepustenie zo zdravotných dôvodov na kráľa Salmána a korunného princa Muhammada bin Salmána.



Organizácia ALQST zaoberajúca sa podporou ľudských práv v Saudskej Arábii na sociálnej sieti tiež odsúdila, že princeznej Basme bola "odopretá lekárska starostlivosť, ktorú potrebovala z dôvodu stavu, ktorý ju mohol ohroziť na živote". "V nijakom bode počas jej zadržiavania neboli voči nej vznesené žiadne obvinenia," uviedli predstavitelia ALQST.



Väznená bola vo väznici južne od Rijádu, kde sú zadržiavaní i mnohí ďalší politickí väzni. Jej rodina v písomnom svedectve pre OSN z roku 2020, ktoré mala AFP k nahliadnutiu, uviedla, že jej väznenie pravdepodobne súviselo z veľkej časti s tým, že bola "otvorenou kritičkou zneužívania" v tejto arabskej krajine.