Saudskoarabský korunný princ navštívi Turecko

Istanbul 17. júna (TASR) - Saudskoarabský korunný princ Muhammad bin Salmán navštívi na budúci týždeň Turecko. Pôjde o jeho prvú cestu do tejto krajiny od brutálnej vraždy novinára Džamála Chášukdžího v roku 2018.



Oznámil to v piatok nemenovaný vysokopostavený turecký činiteľ, na ktorého sa odvoláva tlačová agentúra AFP.



Korunný princ, ktorý je de facto vládcom saudskoarabského kráľovstva, zavíta do tureckého hlavného mesta Ankara. Detaily jeho návštevy oznámi Rijád v priebehu víkendu.



Zástupcovia oboch krajín podpíšu niekoľko dohôd, keďže Turecko – sužované rastúcou infláciou – hľadá podporu u nezápadných partnerov.



Turecký prezident Recep Tayyip Erdogan navštívil Saudskú Arábiu v apríli, pričom sa stretol s bin Salmánom a navštívil moslimské pútnické mesto Mekka.



Chášukdží bol saudskoarabský novinár, ktorý písal pre americký denník The Washington Post a kriticky sa vyjadroval k režimu vo svojej vlasti. Agenti Rijádu ho zavraždili v saudskoarabskom konzuláte v tureckom Istanbule.



Prípad šokoval celý svet a značne poškodil vzťahy medzi týmito regionálnymi rivalmi. Erdogan vtedy vyhlásil, že vraždu nariadili "najvyššie úrovne" saudskoarabskej vlády, hoci korunného princa priamo neobvinil.



Vzťahy zostali zmrazené viac ako tri roky. Saudská Arábia zareagovala neoficiálnym bojkotom tureckého dovozu, čím vyvíjala tlak na turecké hospodárstvo.



Po obnovení vzťahov istanbulský súd v apríli zastavil proces v neprítomnosti s 26 podozrivými Saudskoarabmi spájanými s Chášukdžího smrťou a prípad postúpil Rijádu.