Saudskoarabský korunný princ pricestoval do Turecka

Ankara 22. júna (TASR) - Saudskoarabský korunný princ Mohammed bin Salmán v stredu pricestoval na návštevu Turecka. Ide o jeho prvú cestu do tejto krajiny od vraždy novinára Džamála Chášukdžího v roku 2018. TASR správu prevzala od agentúry AFP, ktorá sa odvolala na nemenovaného tureckého predstaviteľa.



Korunný princ, ktorý je de facto vládcom saudskoarabského kráľovstva, sa stretol s tureckým prezidentom Recepom Tayyipom Erdoganom. Prijal ho vo svojom prezidentskom paláci, píše agentúra AP. Neplánuje sa žiadna tlačová konferencia.



Rozhodnutie prezidenta Erdogana oživiť vzťahy s jedným z jeho najväčších rivalov takisto z veľkej časti súvisí s ekonomikou a obchodom, píše AFP.



"Myslím si, že toto je pravdepodobne jedna z najvýznamnejších návštev zahraničného lídra v Ankare za takmer desať rokov," povedal špecialista na Turecko Soner Cagaptay z Washingtonského inštitútu pre blízkovýchodnú politiku (WINEP).



Analytici sa domnievajú, že korunný princ Mohammed bude chcieť zistiť, či dokáže získať širšiu podporu pred možnou novou jadrovou dohodou medzi svetovými mocnosťami a úhlavným nepriateľom Saudskej Arábie Iránom.



Chášukdží bol saudskoarabský novinár, ktorý písal pre americký denník The Washington Post a kriticky sa vyjadroval k režimu vo svojej vlasti. Agenti Rijádu ho v októbri 2018 zavraždili na saudskoarabskom konzuláte v tureckom Istanbule.



Prípad šokoval celý svet a značne poškodil vzťahy medzi týmito regionálnymi rivalmi - Tureckom a Saudskou Arábiou. Erdogan vtedy vyhlásil, že vraždu nariadili "najvyššie úrovne" saudskoarabskej vlády, hoci korunného princa priamo neobvinil.



Rozhovory v Ankare medzi korunným princom a Erdoganom sa uskutočňujú niekoľko týždňov pred plánovanou júlovou návštevou amerického prezidenta Joea Bidena v Saudskej Arábii, pripomína AFP. Jeho administratíva sa v poslednom čase snaží napraviť vzťahy so Saudskou Arábiou, hoci predtým označila toto kráľovstvo za "vyvrheľský" štát.