Saudskoarabský korunný princ prisľúbil Trumpovi obrovské investície

Rijád 23. januára (TASR) - Saudská Arábia chce v nasledujúcich štyroch rokoch investovať v Spojených štátoch 600 miliárd dolárov. Saudskoarabský korunný princ Muhammad bin Salmán to podľa médií povedal v telefonickom rozhovore s americkým prezidentom Donaldom Trumpom, informuje agentúra AP.



"Korunný princ potvrdil zámer kráľovstva rozšíriť svoje investície a obchod so Spojenými štátmi v priebehu nasledujúcich štyroch rokov do výšky 600 miliárd dolárov a potenciálne aj viac," uvádza sa v správe saudskoarabskej štátnej tlačovej agentúry.



Biely dom sa dosiaľ k správe nevyjadril. Korunný princ a faktický vládca krajiny bohatej na ropu telefonoval vo štvrtok aj s americkým ministrom zahraničných vecí Marcom Rubiom.



Diskutovali podľa Rubiovho hovorcu o Sýrii, Libanone, Gaze a hrozbách, ktoré predstavuje Irán a jeho spojenci, uvádza agentúra AFP. "Hovorili aj o výhodách americko-saudskoarabského hospodárskeho partnerstva a možnostiach ich ekonomického rastu v rôznych oblastiach vrátane umelej inteligencie," dodal hovorca.



V roku 2017 viedla Trumpova prvá zahraničná cesta do Saudskej Arábie. Po pondelňajšej inaugurácii sa staronový prezident USA pohráva s myšlienkou, že by kráľovstvo opäť navštívil. "Prvá zahraničná cesta zvyčajne býva do Británie, ale ... Naposledy som ju absolvoval do Saudskej Arábie, pretože súhlasili s nákupom našich výrobkov v hodnote 450 miliárd dolárov," povedal Trump novinárom v Oválnej pracovni. Dodal, že ak by sa Rijád aj teraz chystal na podobný nákup, tak by ho pravdepodobne zase navštívil.