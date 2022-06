Saudskoarabský korunný princ začal v Egypte regionálne turné

Káhira 21. júna (TASR) - Saudskoarabský korunný princ Muhammad bin Salmán odštartoval v pondelok večer dvojdňovú návštevu Egypta, ktorá je súčasťou jeho regionálnej cesty. Tá ho zavedie aj do Turecka a Jordánska.



Korunný princ sa stretne s egyptským prezidentom Abdalom Fattáhom Sísím - kľúčovým spojencom Rijádu -, s ktorým bude rokovať o regionálnych a medzinárodných politických záležitostiach.



Počas cesty podpíše bin Salmán niekoľko dohôd, najmä v oblasti energetiky, informovala tlačová agentúra AFP.



Princ sa v stredu presunie do Turecka; pôjde o jeho prvú návštevu tejto krajiny od roku 2018, keď dôsledkom brutálnej vraždy novinára Džamála Chášukdžího došlo k naštrbeniu vzťahov medzi Rijádom a Ankarou na niekoľko rokov.



Turecký prezident Recep Tayyip Erdogan zavítal do Saudskej Arábie v apríli, pričom sa stretol s bin Salmánom, ktorého verejne objal, a navštívil moslimské pútnické mesto Mekka. Bola to tiež jeho prvá návšteva tejto krajiny od danej vraždy.



Chášukdží bol saudskoarabský novinár, ktorý písal pre americký denník The Washington Post a kriticky sa vyjadroval k režimu vo svojej vlasti. Agenti Rijádu ho zavraždili na saudskoarabskom konzuláte v tureckom Istanbule.



Prípad šokoval celý svet a značne poškodil vzťahy medzi týmito regionálnymi rivalmi. Erdogan vtedy vyhlásil, že vraždu nariadili "najvyššie úrovne" saudskoarabskej vlády, hoci korunného princa priamo neobvinil.



Regionálna cesta bin Salmána sa koná niekoľko týždňov pred návštevou amerického prezidenta Joea Bidena v Saudskej Arábii. Jeho administratíva sa v ostatnom čase snaží napraviť vzťahy s Rijádom, hoci predtým označila toto kráľovstvo za "vyvrheľský" štát.



Biden v polovici júla navštívi zároveň Izrael a palestínske Predjordánsko. Pôjde o jeho prvú cestu na Blízky východ vo funkcii prezidenta. V Saudskej Arábii sa zúčastní na regionálnom summite Rady pre spoluprácu v Perzskom zálive.