Saudskoarabský kráľ povolil vstup na nádvorie Veľkej mešity

Mekka 7. marca (TASR) - Saudskoarabské úrady v sobotu na svitaní opäť sprístupnili rozľahlý priestor svätyne Kaaba na nádvorí Veľkej mešity v Mekke, ktorá patrí k najposvätnejším miestam islamu. Zmenili tak jedno zo série opatrení, ktoré v kráľovstve vyhlásili v snahe bojovať s nákazou koronavírusom SARS-CoV-2. Informovala o tom agentúra AFP.



Pre obavy zo šírenia nového koronavírusu saudskoarabské orgány tento týždeň pozastavili celoročnú moslimskú púť do Mekky, v arabčine nazývanú umra, ktorej súčasťou je aj obchádzanie okolo Kaaby.



Obchádzanie Kaaby sa začína pri čiernom kameni, ktorý je zapustený do jedného z rohov štvorhrannej svätyne. Obchádza sa sedemkrát a ľudia majú kameň vždy pobozkať alebo sa ho dotknúť. Potom sa pútnici vydajú na beh alebo na pochod medzi pahorkami Marv a Safá. Trasu dlhú 400 metrov majú absolvovať sedemkrát.



Oficiálna saudskoarabská tlačová agentúra SPA v sobotu spresnila, že kráľ Salmán umožnil otvorenie nádvoria (známeho ako mataf, kde ľudia obiehajú okolo Kaaby) "pre ľudí, ktorí neprišli na púť" umra. Naďalej totiž zostáva zatvorená oblasť medzi spomínanými pahorkami, ktorú musia pútnici chôdzou alebo behom absolvovať sedemkrát, aby ich púť umra bola zavŕšená a platná.



Bezprecedentné pozastavenie celoročnej púte vyvolalo neistotu ohľadom každoročnej výročnej púte hadždž, ktorá sa tento rok bude konať koncom júla.



Táto púť predstavuje pre saudskoarabské úrady obrovskú logistickú výzvu, keďže davy veriacich sa koncentrujú na relatívne malom priestore, čo zvyšuje pravdepodobnosť nákazy. Množstvo veriacich však znamená pre kráľovstvo aj veľké príjmy v oblasti turistického ruchu.



Úrady uviedli, že kým je umra pozastavená, modlitby budú povolené v Prorokovej mešite v Medine i vo Veľkej mešite v Mekke. Obe svätyne budú zavreté len v čase nočného upratovania a sterilizácie.



Saudská Arábia v pondelok potvrdila prvý prípad nakazenia osoby novým koronavírusom na svojom území. Nakazeným je saudskoarabský občan, ktorý sa vrátil z Iránu. Odvtedy do tejto bilancie pribudli ďalšie štyri prípady.