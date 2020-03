Saudskoarabský kráľ vyzval G20 na spoluprácu v boji proti pandémii

Rijád 26. marca (TASR) - Saudskoarabský kráľ Salmán bin Abd al-Azíz vyzval vo štvrtok lídrov krajín skupiny G20, aby prijali "účinný a koordinovaný" postup v boji proti kríze vyvolanej pandémiou koronavírusu SARS-CoV-2, informovala agentúra AFP.



Saudská Arábia, ktorá je od decembra 2019 predsedníckou krajinou G20, vo štvrtok v súvislosti s koronavírusom organizovala mimoriadny videosummit.



"Táto ľudská kríza si vyžaduje globálnu odpoveď," povedal kráľ Salmán. "Musíme efektívne a koordinovane reagovať na túto pandémiu a obnoviť dôveru vo svetovú ekonomiku," povedal.



Kráľ takisto svetových lídrov vyzval, aby ponúkli "pomocnú ruku" rozvojovým krajinám.



Jednotlivé rozvinuté krajiny už prijali opatrenia v súvislosti s následkami krízy, skupina G20 však zatiaľ spoločný plán nepredstavila.



Medzinárodný menový fond (MMF) a Svetová banka v stredu požiadali vlády, aby najchudobnejším krajinám na svete pozastavili splátky dlhov, a lídrov krajín G20 požiadali, aby ich v tejto výzve podporili.



Šéf Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO) Tedros Adhanom Ghebreyesus štáty skupiny G20 požiadal tiež o to, aby ponúkli podporu "krajinám s nízkymi a strednými príjmami", vrátane krajín z oblastí subsaharskej Afriky.



K videokonferencii sa majú pridať aj lídri z ďalších krajín zasiahnutých pandémiou - vrátane Jordánska, Španielska, Singapuru a Švajčiarska - i vrcholní predstavitelia Organizácie Spojených národov, Svetovej banky, WHO a Svetovej obchodnej organizácie (WTO).