Saudskoarabský princ absolvoval prvú cestu do EÚ od vraždy Chášukdžího

Atény 26. júla (TASR) - Saudskoarabský korunný princ Muhammad bin Salmán v utorok pricestoval do Grécka. Ide o jeho prvú návštevu členskej krajiny Európskej únie od vraždy saudskoarabského novinára Džamála Chášukdžího v roku 2018, ktorú západní predstavitelia spájali práve s bin Salmánom. Informuje o tom TASR podľa správy agentúry AP.



Princ bin Salmán, ktorý je faktickým vládcom v Saudskej Arábii, pricestoval do Atén s početnou vládnou a podnikateľskou delegáciou. Stretol sa s premiérom Kyriakosom Mitsotakisom a má byť aj pri podpise viacerých bilaterálnych investičných a obranných zmlúv.



Chášukdží pôsobil ako novinár v Spojených štátoch, kde písal kriticky o režime vo svojej domovine. Zabili ho na saudskoarabskom konzuláte v Istanbule, pričom jeho telo rozpílili na kúsky. Podľa vlaňajšej správy amerických tajných služieb zrejme vraždu nariadil bin Salmán. Ten to od začiatku popiera.



Grécko sa v ostatných rokoch snaží posilniť vzťahy so Saudskou Arábiou najmä z dôvodu rastúceho napätia so susedným Tureckom, s ktorým sa sporí o námorné hranice aj ťažobné práva v mori. Grécko a Saudská Arábia vlani uskutočnili spoločné vojenské cvičenia na gréckom ostrove Kréta a Atény zapožičali Rijádu batériu systému protivzdušnej obrany Patriot.



Podľa predchádzajúceho vyhlásenia bin Salmána pracujú tieto dve krajiny na projekte, ktorý má z Grécka urobiť "dôležité európske centrum z hľadiska využívanie vodíka ako paliva". Podrobnosti však neuviedol. Novinári sa na rokovania bin Salmána v Grécku nedostali a nemali ani možnosť klásť mu otázky.