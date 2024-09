Saudskoarabský princ: Bez palestínskeho štátu Izrael neuznáme

Rijád 18. septembra (TASR) - Saudskoarabský korunný princ Muhammad bin Salmán v stredu vyhlásil, že jeho krajina neuzná existenciu Izraela a nenadviaže s ním diplomatické styky dovtedy, kým nebude vytvorený palestínsky štát. Zároveň ostro odsúdil "zločiny izraelskej okupácie" voči Palestínčanom. Izrael so Saudskou Arábiou pred začiatkom vojny v Pásme Gazy rokoval o normalizácii vzájomných vzťahov, informuje TASR podľa agentúr AFP a Reuters.



"Opätovne odmietame a dôrazne odsudzujeme zločiny izraelskej okupačnej moci voči palestínskemu ľudu," uviedol korunný princ, ktorý je faktickým lídrom Saudskej Arábie, na úvodnom zasadnutí jeho poradnej rady.



"Kráľovstvo neprestane vyvíjať neúnavné úsilie o vytvorenie nezávislého palestínskeho štátu s východným Jeruzalemom ako jeho hlavným mestom a potvrdzujeme, že bez toho kráľovstvo nenadviaže diplomatické vzťahy s Izraelom," vyhlásil.



Tzv. Abrahámske dohody, ktoré v roku 2020 sprostredkoval vtedajší americký prezident Donald Trump medzi Izraelom, Bahrajnom a Spojenými arabskými emirátmi, ukončili dlhoročný konsenzus arabských krajín o tom, že by nemalo dôjsť k normalizácii vzťahov s Izraelom bez existencie nezávislého palestínskeho štátu. Ďalšou krajinou, s ktorou následne Izrael o tejto veci rokoval, bola Saudská Arábia, pripomína AFP.



Po vypuknutí vojny v Pásme Gazy medzi Izraelom a militantnou palestínskou skupinou Hamas v októbri minulého roka však Saudská Arábia normalizačné rokovania pozastavila. Iba niekoľko týždňov pred útokom Hamasu na Izrael pri tom bin Salmán tvrdil, že dohoda o normalizácii je na dosah. Americký prezident Joe Biden krátko po útoku Hamasu vyhlásil, že jeho hlavným cieľom bolo narušenie normalizačných rokovaní.



Minister zahraničných vecí USA Antony Blinken tento mesiac vyjadril nádej, že administratíve Joea Bidena sa podarí dohodu o normalizácii presadiť do inaugurácie nového prezidenta v januári budúceho roka. Pokrok v tejto otázke však podľa neho závisí najmä od úspechu rokovaní o prímerí v Gaze.