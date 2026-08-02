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Saudskoarabský princ varoval Trumpa pred eskaláciou konfliktu s Iránom
Saudská Arábia sa podľa zdroja obáva, že ak by Spojené štáty zaútočili na iránsku energetickú infraštruktúru alebo vykonali rozsiahle útoky na ďalšie kľúčové zariadenia.
Autor TASR
Washington 2. augusta (TASR) - Saudskoarabský korunný princ Muhammad bin Salmán v sobotňajšom telefonáte s americkým prezidentom Donaldom Trumpom vyjadril obavy z možnej ďalšej eskalácie konfliktu medzi Spojenými štátmi a Iránom. S odvolaním sa na osobu oboznámenú s obsahom rozhovoru o tom v nedeľu informovala agentúra AP.
Rozhovor, o ktorom ako prvý informoval portál Axios, sa uskutočnil v čase, keď Trump zvažuje nové útoky proti Iránu.
Saudská Arábia sa podľa zdroja obáva, že ak by Spojené štáty zaútočili na iránsku energetickú infraštruktúru alebo vykonali rozsiahle útoky na ďalšie kľúčové zariadenia, Teherán by mohol reagovať útokmi na energetickú infraštruktúru Saudskej Arábie a ďalších krajín Perzského zálivu.
Korunný princ a de facto vládca Saudskej Arábie sa počas sobotňajšieho telefonátu snažil od Trumpa získať bližšie informácie o možných nových krokoch, ktoré Spojené štáty zvažujú voči Iránu.
Biely dom sa k telefonátu bezprostredne nevyjadril, doplnila agentúra AP.
Saudská Arábia sa začiatkom tohto týždňa pripojila k Spojeným štátom pri útokoch na viaceré logistické a zbrojné zariadenia, ktoré v Iraku využívajú milície podporované Iránom. Rijád však zároveň vyzýva Washington a Teherán, aby sa vrátili k rokovaciemu stolu a pokúsili sa ukončiť konflikt, ktorý trvá už päť mesiacov.
Korunný princ začiatkom tohto týždňa vyslal do Washingtonu svojho brata, saudskoarabského ministra obrany Chálida bin Salmána, ktorý sa stretol s Trumpom a viceprezidentom J. D. Vanceom. Rokovali spolu o stratégii voči Iránu.
Rozhovor, o ktorom ako prvý informoval portál Axios, sa uskutočnil v čase, keď Trump zvažuje nové útoky proti Iránu.
Saudská Arábia sa podľa zdroja obáva, že ak by Spojené štáty zaútočili na iránsku energetickú infraštruktúru alebo vykonali rozsiahle útoky na ďalšie kľúčové zariadenia, Teherán by mohol reagovať útokmi na energetickú infraštruktúru Saudskej Arábie a ďalších krajín Perzského zálivu.
Korunný princ a de facto vládca Saudskej Arábie sa počas sobotňajšieho telefonátu snažil od Trumpa získať bližšie informácie o možných nových krokoch, ktoré Spojené štáty zvažujú voči Iránu.
Biely dom sa k telefonátu bezprostredne nevyjadril, doplnila agentúra AP.
Saudská Arábia sa začiatkom tohto týždňa pripojila k Spojeným štátom pri útokoch na viaceré logistické a zbrojné zariadenia, ktoré v Iraku využívajú milície podporované Iránom. Rijád však zároveň vyzýva Washington a Teherán, aby sa vrátili k rokovaciemu stolu a pokúsili sa ukončiť konflikt, ktorý trvá už päť mesiacov.
Korunný princ začiatkom tohto týždňa vyslal do Washingtonu svojho brata, saudskoarabského ministra obrany Chálida bin Salmána, ktorý sa stretol s Trumpom a viceprezidentom J. D. Vanceom. Rokovali spolu o stratégii voči Iránu.