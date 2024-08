Saudskoarabský princ mal sfalšovať podpis kráľa pri vyhlásení vojny

Dubaj 20. augusta (TASR) - Bývalý saudskoarabský predstaviteľ Saad Džabrí v pondelok tvrdil, že korunný princ Muhammad bin Salmán sfalšoval podpis svojho otca, kráľa Salmána bin Abd al-Azíza na kráľovskom dekréte, ktorým sa začala vojna proti povstalcom v Jemene. Rijád sa k tomuto obvineniu bezprostredne nevyjadril a podľa agentúry AP ho al-Jabri vyslovil bez dôkazov, informuje TASR.



Džabrí je bývalý generálmajor a spravodajský dôstojník, ktorý žije v exile v Kanade. Saudská Arábia ho označuje za "zdiskreditovaného bývalého vládneho predstaviteľa". S kráľovstvom však dlhodobo vedie spor týkajúci sa svojich dvoch uväznených detí, čo považuje za pokus Rijádu nalákať ho späť do krajiny. Zároveň tvrdí, že korunný princ ho chce dať zavraždiť.



Výroky o údajne sfalšovanom podpise prvýkrát zverejnili v pondelkovom rozhovore pre britskú stanicu BBC. Džabrí potom svoje tvrdenia priblížil vo vyhlásení pre AP, ktorá ho cituje.



"Nie som disident, ani som sa do tejto situácie nedostal dobrovoľne," uviedol s tým, že v minulosti bol vysokopostaveným predstaviteľom Saudskej Arábie, "ktorý sa venoval ochrane svojej krajiny a bol uznaný za záchranu tisícov saudských a západných životov". Teraz je podľa svojich vlastných slov otcom snažiaci sa o prepustenie svojich detí.



Vojna proti Iránom podporovaným húsíjským povstalcom v Jemene sa aj napriek verejným prísľubom princa o jej rýchlom ukončení ťahá už takmer desať rokov, píše AP. V jej dôsledku zahynulo už vyše 150.000 ľudí a spôsobila jednu z najhorších humanitárnych katastrof na svete.



Muhammad bin Salmán sa dostal k moci okolo začiatku vojny v Jemene v roku 2015. V Saudskej Arábii je de facto lídrom a často sa stretáva s lídrami namiesto svojho otca, 88-ročného kráľa Salmána.



Džabrí pôvodne pre BBC povedal, že "dôveryhodný a spoľahlivý" predstaviteľ blízky saudskoarabskému ministerstvu vnútra mu potvrdil, že princ Muhammad podpísal dekrét o vyhlásení jemenskej vojny namiesto svojho otca. V tom čase bol Muhammad ministrom obrany.



V rámci dosiahnutej dohody s americkými náprotivkami podľa Džabrího mala byť spustená bombardovacia operácia s cieľom "zneškodniť hrozby zo strany húsíov, vytvoriť odstrašujúci prostriedok a vynútiť si politický proces bez pozemného zásahu".



Korunný princ však údajne na jednom z rokovaní vyjadril "viditeľnú nespokojnosť" a povedal, že jemenských povstalcov možno poraziť do dvoch mesiacov pozemnou ofenzívou. "Neskôr bol prekvapivo vydaný kráľovský výnos, ktorý zrušil dohodnutý plán a povolil pozemnú operáciu - bez kráľovho vedomia a s falošným podpisom," dodal Džabrí.