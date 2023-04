Saudskoarabský šéf diplomacie navštívi Sýriu

Damask 18. apríla (TASR) - Saudskoarabský minister zahraničných vecí príde v utorok do Sýrie na svoju prvú návštevu od vypuknutia tamojšej občianskej vojny pred vyše desiatimi rokmi. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.



"Saudskoarabský minister zahraničných vecí princ Fajsal bin Farhán príde dnes na medzinárodné letisko v Damasku na oficiálnu návštevu Sýrie," uvádza vo vyhlásení sýrske ministerstvo pre informácie. Dodáva, že pricestuje v poobedných hodinách.



Návšteva sa uskutoční týždeň po návšteve sýrskeho ministra zahraničných vecí Fajsala Mikdáda v Saudskej Arábii, prvej od začiatku konfliktu v Sýrii v roku 2011. Obaja ministri rokovali o nevyhnutných krokoch pre ukončenie sýrskej izolácie, uviedol vo vyhlásení Rijád.



Vlády arabských krajín sa od Sýrie odklonili po brutálnom zásahu prezidenta Bašára Asada v roku 2011 proti demonštrantom a neskôr aj proti civilistom počas povstania, ktoré vyústilo do občianskej vojny. Vyvrcholilo to vylúčením Sýrie z Ligy arabských štátov (LAŠ).



Asadovi sa však podarilo upevniť si kontrolu nad väčšinou územia Sýrie a stále viac krajín v posledných rokoch preto prijíma kroky k vzájomnému zmiereniu. Tento trend sa ešte viac zrýchlil po februárovom ničivom zemetrasení, ktoré zasiahlo pohraničnú oblasť Sýrie a Turecka. K zlepšovaniu vzťahov Sýrie s inými krajiny pomohlo tiež Čínou sprostredkované obnovenie vzťahov Saudskej Arábie s Iránom.