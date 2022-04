Saudskoarabský veľvyslanec sa po piatich mesiacoch vracia do Libanonu

Rijád 8. apríla (TASR) - Saudskoarabský veľvyslanec sa vracia do Libanonu po tom, ako ho v októbri Rijád stiahol z krajiny pre "urážlivé" vyjadrenia bývalého libanonského ministra informácií Georgea Kurdáhího o vplyve Saudskej Arábie na vojnu v Jemene. Vo štvrtok to uviedli saudskoarabské štátne médiá, informuje TASR na základe správy agentúry AFP.



Predseda libanonskej vlády Nadžíb Mikátí v príspevku na sociálnej sieti Twitter napísal, že si cení rozhodnutie Saudskej Arábie o návrate veľvyslanca do Bejrútu a chce udržiavať s krajinami Perzského zálivu "najlepšie vzťahy".



Saudskoarabské štátne médiá uviedli, že návrat veľvyslanca prišiel v odpovedi "na výzvy umiernených národných politických síl v Libanone".



Kurdáhí v televíznom rozhovore vlani v októbri označil Saudskú Arábiu a Spojené arabské emiráty (SAE) za agresorov vojny v Jemene. Tvrdil, že jemenskí povstalci známi ako húsíovia sa v boji proti jemenskej vláde "bránili... proti vonkajšej agresii". Podľa jeho slov vojenská koalícia vedená Saudskou Arábiou bombardovala domy, dediny, pohreby a svadby. Libanonská vláda názor ministra odmietla a zdôraznila, že jej postoj neodzrkadľuje.



Rijád v odpovedi na poznámky libanonského ministra stiahol z Bejrútu svojho veľvyslanca a nariadil libanonskému vyslancovi v Saudskej Arábii, aby opustil krajinu do 48 hodín. Spojené arabské emiráty, Bahrajn a Kuvajt v reakcii na tieto udalosti taktiež vyhostili libanonských diplomatov. Saudská Arábia zakázala tiež dovoz libanonského tovaru, čo predstavovalo ďalší úder pre Bejrút zmietajúci sa v ekonomickej kríze.



Saudská Arábia má silný vplyv na mnohé menšie štáty regiónu. V posledných rokoch obmedzila vzťahy so svojím bývalým spojencom Libanonom pre rastúci vplyv Iránu v krajine. Teherán, ktorý podporuje libanonské šiitské hnutie Hizballáh, je úhlavným nepriateľom Rijádu. Saudskoarabský minister zahraničných vecí princ Fajsal bin Farhán obvinil zo sporu medzi Rijádom a Bejrútom Hizballáh a dominanciu Iránu nad libanonskou politikou.