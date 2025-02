Saudskú Arábiu deň po rusko-amerických rokovaniach navštívi Zelenskyj

Kyjev 17. februára (TASR) - Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj, ktorý je v súčasnosti na návšteve Spojených arabských emirátov, v stredu navštívi susednú Saudskú Arábiu. Do krajiny vycestuje deň po rokovaniach medzi ruskou a americkou delegáciou v Rijáde. TASR o tom informuje podľa agentúr AFP a AP.



Zelenského hovorca Sergej Nykyforov uviedol, že prezident navštívi Saudskú Arábiu spolu s manželkou v rámci "dlhodobo plánovanej" oficiálnej návštevy. Zelenskyj cestu avizoval ešte minulý týždeň bez uvedenia dátumu s tým, že sa tam neplánuje stretnúť s ruskými ani americkými predstaviteľmi.



V saudskej metropole Rijád v utorok začnú rokovania medzi ruskou a americkou delegáciou, ktoré budú viesť ministri zahraničných vecí Marco Rubio a Sergej Lavrov. Hovorca Kremľa Dmitrij Peskov v pondelok uviedol, že rozhovory budú zamerané predovšetkým na "obnovenie celej škály americko-ruských vzťahov", ako aj Ukrajinu a prípravu stretnutia lídrov oboch krajín. Dotknúť by sa chceli aj aktuálnej situácie na Blízkom východe.



Ukrajinská ministerka hospodárstva Julia Svyrydenková, ktorá je zároveň prvou podpredsedníčkou vlády, neobjasnila, či existuje súvislosť medzi plánovanou cestou Zelenského do Saudskej Arábie a americko-ruskými rozhovormi. V príspevku na Facebooku uviedla, že ukrajinská delegácia sa zameriava na posilnenie hospodárskych väzieb s Rijádom, keďže Kyjev "sa pripravuje na podpísanie dôležitých hospodárskych dohôd s krajinami v regióne".



Avizované stretnutie ruských a amerických predstaviteľov sa udeje necelý týždeň po telefonáte amerického prezidenta Donalda Trumpa a prezidenta Ruska Vladimira Putina. Podľa stanice BBC schôdzka vyvolala veľké znepokojenie ukrajinskej vlády, ale aj jej spojencov zo Západu, ktorí sa obávajú americko-ruskej dohody uzavretej bez Ukrajiny a Európy.



Poradca ukrajinského prezidenta Mychajlo Podoľak v sobotou ozrejmil, že ukrajinská delegácia sa na rusko-amerických rokovaniach nezúčastní.