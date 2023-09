Saudskú Arábiu oficiálne navštívil prvý izraelský minister

Jeruzalem 26. septembra (TASR) - Izraelský minister cestovného ruchu Chaim Kac pricestoval v utorok do Saudskej Arábie na prvú oficiálnu návštevu tohto kráľovstva na vysokej úrovni. Stalo sa tak v rámci rokovaní o nadviazaní bilaterálnych vzťahov, informuje TASR podľa tlačovej agentúry AFP.



"Kac je prvým izraelským ministrom, ktorý vedie oficiálnu delegáciu v Saudskej Arábii," uviedol jeho rezort a dodal, že minister sa zúčastní aj na podujatí Svetovej organizácie cestovného ruchu OSN (UNWTO) v tamojšom hlavnom meste Rijád.



Počas dvojdňovej návštevy sa má Kac stretnúť "so svojimi partnermi", uviedol jeho úrad bez spresnenia, ktoré krajiny budú na týchto rokovaniach zastúpené.



Prelomová diplomatická návšteva sa uskutočňuje v čase, keď Rijád vyslal svoju prvú delegáciu na okupovaný západný breh Jordánu za uplynulé tri desaťročia, uvádza AFP.



Nájif Sudairí, ktorého v auguste vymenovali za nerezidentného veľvyslanca Saudskej Arábie na palestínskych územiach, v utorok rokoval s vysokými palestínskymi predstaviteľmi vrátane prezidenta Mahmúda Abbása.



Tieto diplomatické cesty prichádzajú v čase, keď Spojené štáty naliehajú na svojich spojencov – Izrael a Saudskú Arábiu –, aby normalizovali svoje bilaterálne vzťahy. Rijád by takýmto krokom zmenil svoj desaťročia trvajúci postoj, že neuzná Izrael pred vyriešením konfliktu s Palestínčanmi.