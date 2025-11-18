< sekcia Zahraničie
Saudský princ bude apelovať na Trumpa, aby sa angažoval v rámci Sudánu
Trump sa od nástupu do úradu snaží vystupovať ako mierotvorca.
Autor TASR
Washington 18. novembra (TASR) - Saudskoarabský korunný princ Muhammad bin Salmán v utorok večer navštívi Biely dom, kde sa bude podľa zdrojov agentúry Reuters snažiť presvedčiť prezidenta Donalda Trumpa, aby sa osobne vložil do mierových rokovaní v Sudáne. Faktický vládca Saudskej Arábie si podľa nich myslí, že Trumpov nátlak by mohol posunúť vpred viaznuce rozhovory o ukončení viac ako dva a pol roka trvajúcej občianskej vojny, informuje TASR.
Od vypuknutia vojny medzi sudánskou armádou a polovojenskými Silami rýchlej podpory (RSF) v apríli 2023 v Sudáne zahynuli desiatky tisíc ľudí a boje vysídlili 12 miliónov osôb. V októbri RSF po 18 mesiacoch obliehania dobyli strategické mesto al-Fášir v regióne Dárfúr. Po dobytí mesta sa začali šíriť správy o masovom zabíjaní civilistov, popravách, sexuálnom násilí, násilí voči zdravotníkom a únosoch zo strany členov RSF.
Trump sa od nástupu do úradu snaží vystupovať ako mierotvorca. Pripisuje si ukončenie niekoľkých vojen a za svoje mierové iniciatívy ašpiroval aj na Nobelovu cenu za mier. Princ Muhammad sa preto podľa zdrojov pokúsi Trumpovi predostrieť príležitosť na ukončenie ďalšieho konfliktu.
Spojené štáty a Saudská Arábia spoločne s Egyptom a Spojenými arabskými emirátmi (SAE) tvoria zoskupenie Quad, ktoré sa usiluje sprostredkovať mierové riešenie konfliktu v Sudáne.
Podľa Reuters je mier v Sudáne otázkou národnej bezpečnosti pre Saudskú Arábiu, pretože obe krajiny oddeľuje iba Červené more. Agentúra upozorňuje, že pri riešení konfliktu rolu zohráva aj regionálna rivalita medzi Saudskou Arábiou a SAE, ktoré údajne podporujú RSF vojenskými dodávkami.
