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Saudský ropovod Východ-Západ sa stal opäť terčom útoku
Saudské orgány neuviedli, kto stál za útokom.
Autor TASR
Rijád 9. novembra (TASR) - Kľúčový ropovod Východ-Západ v Saudskej Arábii sa stal opäť terčom útoku. Štátna tlačová agentúra SPA s odvolaním sa na ministerstvo energetiky v pondelok oznámila, že incident v regióne Medina v západnej časti kráľovstva sa zaobišiel bez zranení a prevádzka ropovodu zostala nenarušená. TASR o tom informuje na základe správy agentúry DPA.
Saudské orgány neuviedli, kto stál za útokom. Tamojšie ministerstvo zahraničných vecí už v minulosti pripísalo predchádzajúci útok na tento ropovod proiránskym milíciám so základňou v Iraku. Ropovod Východ-Západ s dĺžkou 1200 kilometrov prepravuje ropu z ložísk na východe krajiny do prístavu Janbú na pobreží Červeného mora. Jeho prepravná kapacita dosahuje približne sedem miliónov barelov (1 barel = 159 litrov) denne.
Ropovod sa stal pre Saudskú Arábiu alternatívnou vývoznou trasou po tom, ako Irán do značnej miery zablokoval Hormuzský prieliv, cez ktorý zvyčajne prechádzala približne pätina svetových dodávok ropy. Po útoku z polovice septembra bol ropovod na istý čas odstavený.
Saudské orgány neuviedli, kto stál za útokom. Tamojšie ministerstvo zahraničných vecí už v minulosti pripísalo predchádzajúci útok na tento ropovod proiránskym milíciám so základňou v Iraku. Ropovod Východ-Západ s dĺžkou 1200 kilometrov prepravuje ropu z ložísk na východe krajiny do prístavu Janbú na pobreží Červeného mora. Jeho prepravná kapacita dosahuje približne sedem miliónov barelov (1 barel = 159 litrov) denne.
Ropovod sa stal pre Saudskú Arábiu alternatívnou vývoznou trasou po tom, ako Irán do značnej miery zablokoval Hormuzský prieliv, cez ktorý zvyčajne prechádzala približne pätina svetových dodávok ropy. Po útoku z polovice septembra bol ropovod na istý čas odstavený.