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Save the Children: Asi štvrtina detí žije v oblastiach konfliktov
V Afrike a na Blízkom východe v súčasnosti žijú v oblastiach konfliktov priemerne dve z piatich detí, dodala organizácia Save the Children.
Autor TASR
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Ammán 19. novembra (TASR) - Takmer štvrtina detí v súčasnosti žije v oblastiach konfliktov, oznámila vo štvrtok organizácia Save the Children. Podľa nej ide o rekordný počet od začiatku zaznamenávania štatistík v 90. rokoch minulého storočia, informuje TASR s odvolaním sa na agentúru AFP.
Organizácia správu „Stop the War on Children: Changing the Odds“ založila na údajoch z Inštitútu pre výskum mieru v Osle (PRIO).
„Tieto rekordne vysoké čísla sú neúprosnou pripomienkou toho, že konflikty ničia každodenné životy, vzdelávanie, zdravie a budúcnosť stoviek miliónov detí,“ uviedla politologička a profesorka výskumu v PRIO Gudrun Østbyová.
„Ak sa nevyvinie väčšie úsilie na ochranu detí v oblastiach konfliktov, dôsledky dnešných vojen budú citeľné ešte celé nasledujúce desaťročia,“ upozornila.
Správa definuje oblasti konfliktov ako regióny v okruhu 50 kilometrov, kde došlo k aspoň jednému ozbrojenému útoku. Podľa nových zistení žije najviac detí v takýchto oblastiach v Afrike -približne 260 miliónov, čo je 44 percent z celkového počtu na celom svete.
Počet týchto detí vzrástol na Blízkom východe z 52 miliónov v roku 2024 na 67 miliónov v roku 2025 (o 29 percent).
V Afrike a na Blízkom východe v súčasnosti žijú v oblastiach konfliktov priemerne dve z piatich detí, dodala organizácia Save the Children.
„Rozsah tejto krízy rapídne narastá a systémy určené na ochranu detí sú tlačené na bod zlomu,“ uviedla výkonná riaditeľka organizácie Save The Children International Inger Ashingová.
Organizácia správu „Stop the War on Children: Changing the Odds“ založila na údajoch z Inštitútu pre výskum mieru v Osle (PRIO).
„Tieto rekordne vysoké čísla sú neúprosnou pripomienkou toho, že konflikty ničia každodenné životy, vzdelávanie, zdravie a budúcnosť stoviek miliónov detí,“ uviedla politologička a profesorka výskumu v PRIO Gudrun Østbyová.
„Ak sa nevyvinie väčšie úsilie na ochranu detí v oblastiach konfliktov, dôsledky dnešných vojen budú citeľné ešte celé nasledujúce desaťročia,“ upozornila.
Správa definuje oblasti konfliktov ako regióny v okruhu 50 kilometrov, kde došlo k aspoň jednému ozbrojenému útoku. Podľa nových zistení žije najviac detí v takýchto oblastiach v Afrike -približne 260 miliónov, čo je 44 percent z celkového počtu na celom svete.
Počet týchto detí vzrástol na Blízkom východe z 52 miliónov v roku 2024 na 67 miliónov v roku 2025 (o 29 percent).
V Afrike a na Blízkom východe v súčasnosti žijú v oblastiach konfliktov priemerne dve z piatich detí, dodala organizácia Save the Children.
„Rozsah tejto krízy rapídne narastá a systémy určené na ochranu detí sú tlačené na bod zlomu,“ uviedla výkonná riaditeľka organizácie Save The Children International Inger Ashingová.