Save the Children: Boje v Sýrii vyhnali z domovov 70.000 detí

Bejrút 21. októbra (TASR) - Od začiatku tureckej ofenzívy na severovýchode Sýrie opustilo svoje domovy v tejto oblasti už približne 70.000 detí. Oznámila to v pondelok Medzinárodná humanitárna organizácia Save the Children.



Z vyhlásenia tejto organizácie citovala agentúra AP, ktorá pripomenula, že oblasť bojov opustilo podľa údajov OSN už vyše 176.000 ľudí.



Save the Children uviedla, že mnohí z vysídlencov našli útočisko v približne dvoch desiatkach škôl v meste Hasaka v rovnomennej sýrskej provincii, ktorá sa rozprestiera juhovýchodne od oblasti, kde Turecko spustilo 9. októbra svoju ofenzívu.



Humanitárna organizácia informovala, že počas bojov došlo k poškodeniu elektrického vedenia vodárne v oblasti mesta Hasaka, v dôsledku čoho dochádza k výpadkom v zásobovaní vodou. Tamojší obyvatelia i presídlenci, ktorí sa tam uchýlili pred bojmi, sú teraz závislí od cisterien s pitnou vodou.



Riaditeľka tímu Save the Children v Sýrii Sonia Khushová vyzvala na zaistenie neobmedzeného prísunu pomoci k deťom v núdzi. Vo vyhlásení z nedeľného večera Khushová uviedla, že obyvatelia na severovýchode Sýrie boli už pred tureckou ofenzívou odkázaní na humanitárnu pomoc.



Turecko spustilo svoju ofenzívu na severovýchode Sýrie 9. októbra - po tom, čo sýrski Kurdi odsunom amerických jednotiek z tejto oblasti prišli o podporu Washingtonu. Kurdi následne podpísali so sýrskym prezidentom Bašárom Asadom dohodu, ktorú sprostredkovala Moskva.



Vo štvrtok večer začalo na severe Sýrie platiť prímerie, ktoré vzišlo zo stretnutia amerického viceprezidenta Mika Pencea s tureckým prezidentom Recepom Tayyipom Erdoganom.



Turecko sa v tejto dohode zaviazalo prerušiť svoju vojenskú operáciu na severe Sýrie, aby umožnilo kurdským silám stiahnuť sa v priebehu 120 hodín (piatich dní) z oblasti tzv. bezpečnostnej zóny. Keď bude tento odsun zavŕšený, má byť turecká operácia ukončená.