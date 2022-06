Humanitárna organizácia: Podvyživené deti v Etiópii výrazne pribúdajú

Addis Abeba 16. júna (TASR) - Desaťtisíce detí v Etiópii trpia "najsmrteľnejšou" formou podvýživy, keďže dlhotrvajúce sucho pustoší východ a juh krajiny. Podľa agentúry AFP to vo štvrtok uviedla britská humanitárna organizácia Save the Children.



Štyri po sebe nasledujúce obdobia dažďov nepriniesli dostatok zrážok a štáty tzv. Afrického rohu – Keňu, Somálsko a Etiópiu – sužuje najhoršie sucho za uplynulých 40 rokov a veľká potravinová kríza.



Viac ako milión ľudí potrebuje okamžitú potravinovú pomoc, uvádza Save the Children s tým, že podľa odhadov "v súčasnosti trpí najsmrteľnejšou formou podvýživy približne 185.000 detí".



"Deti, najmä malé deti, nesú bremeno tejto trýznivej a mnohostrannej krízy v Etiópii," uviedol riaditeľ charitatívnej organizácie v Etiópii Xavier Joubert.



"Dlhotrvajúce, rozširujúce sa a vysiľujúce sucho ničí ich odolnosť, ktorú už oslabil vyčerpávajúci konflikt a dva roky pandémie ochorenia COVID-19," dodal.



V etiópskom zväzovom štáte Somali, jednom z najviac postihnutých regiónov, miera podvýživy podľa Save the Children za posledný rok stúpla o 64 percent. V tom istom období bolo zaznamenaných viac ako 50.000 prípadov ťažkej akútnej podvýživy, dodala nezisková organizácia.



V druhej najľudnatejšej africkej krajine, ktorá tiež trpí následkami 19-mesačného konfliktu na svojom severe, postihlo rekordné sucho približne 8,1 milióna ľudí, uvádza Save the Children. Približne 30 miliónov ľudí, teda štvrtina obyvateľov Etiópie, potrebuje humanitárnu pomoc.